Lehetősége van emelt díjas SMS küldésével is hozzáférni a tartalomhoz. Pénztári tagok igazoltatása: az MNB is megszólalt 2014. október 18. - 10:26 A pénzmosás elleni törvény rendelkezéseinek megfelelően az önkéntes pénztári tagok 2014. december 31-ig kötelesek személyesen, személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával igazolni személyazonosságukat - közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB)....