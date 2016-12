Előfizetői tartalom Tisztelt, Felhasználónk! Az Ön által keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, lépjen be a jobb oldali űrlapon, ellenkező esetben olvassa el tájékoztatónkat értéknövelt szolgáltatásainkról.



Lehetősége van emelt díjas SMS küldésével is hozzáférni a tartalomhoz. Hosszabb távon magasabb hozam? 2014. október 21. - 11:10 Az alacsony kamatok idején a befektetők igyekeznek bővíteni portfóliójukat, és olyan befektetési formákat találni, amelyekkel eddig kevésbé foglalkoztak, viszont magasabb hozamot remélhetnek, sőt különleges értékekkel is gazdagodhatnak. Tipikusan ilyen terület a műkincspiac, amelynek hazai lehetőségeiről, előnyeiről és kockázatairól Tűzkő Pétert, a BÁV kereskedelmi irodavezetőjét kérdeztük....