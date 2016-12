Előfizetői tartalom Tisztelt, Felhasználónk! Az Ön által keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.

Lehetősége van emelt díjas SMS küldésével is hozzáférni a tartalomhoz. Magasabb hozamot szeretnél? Így spórolj az adón! 2014. október 24. - 06:00 Sokszor elgondolkodunk azon, hogyan lehetne megtakarításainkat a lehető legjobb feltételekkel és legegyszerűbb módszerek mellett befektetni. Az már csak hab a tortán, ha mindezért még adót sem kell fizetni. Ma már erre is van megoldás, mégpedig a tartós befektetési számla keretében. Ehhez persze olyan kérdésekre is választ kell találnunk, hogy milyen időtávra kell lekötni a pénzt, mi történik a számla feltörése esetén és ki az, aki végül befizeti az adót. Ezekre a kérdésekre gyűjtöttük össze a válaszokat az alábbi cikkünkben....