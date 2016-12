Előfizetői tartalom Tisztelt, Felhasználónk! Az Ön által keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.

Lehetősége van emelt díjas SMS küldésével is hozzáférni a tartalomhoz. Forintgyengülést láttunk ma 2014. október 22. - 20:45 A forint a reggeli stabil kezdést követően amellett is gyengült kissé nap végére, hogy közben fokozódott az elmúlt néhány napban hirtelen kialakult jókedv a világ részvénypiacain. Ugyanez a két lényeges régiós társunkat határozottan erősítette, a zloty pedig stagnált. A magyar állampapírok másodpiacán nem okozott különösebb problémát, hogy "besült" a mai 12 hónapos magyar diszkontkincstárjegy auckió....