Előfizetői tartalom Tisztelt, Felhasználónk! Az Ön által keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, lépjen be a jobb oldali űrlapon, ellenkező esetben olvassa el tájékoztatónkat értéknövelt szolgáltatásainkról.



Lehetősége van emelt díjas SMS küldésével is hozzáférni a tartalomhoz. Szertefoszlott az erőnk: újra gyengül a forint! 2014. október 24. - 21:00 A forintot elhagyta az ereje: ezen a héten minden nagyobb devizával szemben gyengültünk, annak ellenére, hogy a globális tőkepiaci hangulat kedvező volt, más feltörekvő piaci devizák pedig még erősödtek is. Az euróval szemben ismét a 200 napos mozgóátlagnál járunk, míg a dollárral szemben ismét az 50 napos fölött. A Portfolio értesülései szerint nem a kitiltási botrány áll a magyar kötvény- és devizapiaci feszültségek mögött. Sőt, a szerdán befuccsolt aukciónál is talán érdekesebb lehet a devizahitelek forintosítása, aminek a részleteit legkorábban november 4-én ismerhetjük meg. A legújabb hírek szerint piaci árfolyamon történik majd, de ezzel még nem szűntek meg végleg a bizonytalanságok. Amennyiben például egy meghatározott - de nem túl távoli - nap alapján lenne meghatározva az átváltás, akkor az egész hazai bankrendszernek az volna az érdeke, hogy addig minél jobban gyengüljön a forint, majd azt követően - amikor az átváltásra sor kerül 2015 első nyegedévében - erősödjön amennyire csak tud. ...