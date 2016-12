Előfizetői tartalom Tisztelt, Felhasználónk! Az Ön által keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.

Lehetősége van emelt díjas SMS küldésével is hozzáférni a tartalomhoz. A napokban 800 millió euróért vásárolhattak - Ez sok vagy kevés? 2014. október 27. - 11:15 Ma kiderül, hogy mennyit költött az Európai Központi Bank (EKB) fedezett kötvények vásárlására az elmúlt napokban, sőt mostantól minden hét elején nyilvánosságra hozzák majd a számokat. A befektetők minél agresszívebb programot szeretne látni a jegybanktól, ugyanis az eurózóna recesszió és defláció szélén ingadozik éppen. A piaci értesülések szerint az elmúlt napokban 800 millió euró értékben költhetett a jegybank, ha ennél kisebb számot jelentenének ma hivatalosan, az akár komoly csalódást is okozhatna az európai tőkepiacokon. ...