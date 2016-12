Előfizetői tartalom Tisztelt, Felhasználónk! Az Ön által keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, lépjen be a jobb oldali űrlapon, ellenkező esetben olvassa el tájékoztatónkat értéknövelt szolgáltatásainkról.



Lehetősége van emelt díjas SMS küldésével is hozzáférni a tartalomhoz. Fontos szintig gyengült ma a forint 2014. október 27. - 17:37 A reggeli hurráoptimista nemzetközi részvénypiaci hangulat napközben jelentősen romlott, majd kissé javult, de ettől láthatóan teljesen külön úton járt ma is a forint: folytatta azt a lassú, fokozatos gyengülő pályáját, amely a múlt héten kezdődött. Ebben részben követi egyébként a lengyel zloty is, miközben a két másik régiós társa teljesen eltérő pályán mozog. A forint az euróval szemben mindezen pálya nyomán - technikai elemzési szemszögből nézve - egy rendkívül fontos zónába ért. A magyar állampapírok másodpiacán ma enyhe hozamemelkedést mért az ÁKK, illetve a legfrissebb adatok szerint bő egyhetes mélypontra ereszkedett a kitiltási botrány ismertté válása utáni napokban a külföldi befektetők forintalapú magyar állampapír állománya....