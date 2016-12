Előfizetői tartalom Tisztelt, Felhasználónk! Az Ön által keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.

Lehetősége van emelt díjas SMS küldésével is hozzáférni a tartalomhoz. A forintot nem érdekelte az MNB döntése 2014. október 28. - 16:35 A forint piacán nem láttunk érdemi reakciót a Magyar Nemzeti Bank döntésére, ahogy más fontos statisztikák közlésére sem. Ettől függetlenül, heti alapon lassú gyengülés látszik a vezető devizákkal szemben, ami múlt hét szerdán kezdődött. Ma közel jártunk ahhoz, hogy háromhetes mélypont alakuljon ki a vezető devizákkal szemben, de ez nem következett be, sőt, délután enyhe erősödést láthattunk....