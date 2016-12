Előfizetői tartalom Tisztelt, Felhasználónk! Az Ön által keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, lépjen be a jobb oldali űrlapon, ellenkező esetben olvassa el tájékoztatónkat értéknövelt szolgáltatásainkról.



Lehetősége van emelt díjas SMS küldésével is hozzáférni a tartalomhoz. Megvan az MNB döntése! 2014. október 28. - 15:16 A Magyar Nemzeti Bank 2,1 százalékon tartotta a kamatokat, tehát a várakozásoknak megfelelően döntött. Az októberi kamatdöntő ülés egyébként kifejezetten érdekes környezetben ment végbe, hiszen a szeptemberi inflációs számunk alacsonyabb lett a vártnál, sőt más gazdasági adatok is okot adhattak volna arra, hogy újra felmerüljön a kamatcsökkentés lehetősége. Ez ugyanakkor egyelőre nincs terítéken, mivel a jegybanki közleményben megfogalmazott üzenetek nem változtak meg: az aktuális alapkamat szerintük összhangban van a céljaikkal....