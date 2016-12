Előfizetői tartalom Tisztelt, Felhasználónk! Az Ön által keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.

Lehetősége van emelt díjas SMS küldésével is hozzáférni a tartalomhoz. Fektessek életbiztosításba? Vigyázat, nagy a tét! 2014. október 29. - 11:10 A megfelelő életbiztosítás kiválasztása nem is olyan egyszerű, mint amilyennek elsőre tűnik. Kockázati-, elérési-, járadék-, vegyes- vagy unit-linked biztosítás? Van miből válogatni, de egyáltalán nem mindegy, mi alapján döntünk. Vannak olyan biztosítások, amelyek nagyobb teret engednek a befektetési termékek kiválasztásában az ügyfélnek, de ezért cserébe magasabb díjakat számítanak fel. Más biztosításoknál pedig lehet, hogy nincs ilyen mozgástér, de legalább a minimum hozam garantált. Mostani cikkünkben azt vizsgáltuk meg, hogy mit tud nyújtani egy hagyományos- és unit-linked biztosítás és melyek azok a pontok, amelyeken nem árt kétszer is átfutni, mielőtt megkötnénk a szerződést....