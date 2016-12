Előfizetői tartalom Tisztelt, Felhasználónk! Az Ön által keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, lépjen be a jobb oldali űrlapon, ellenkező esetben olvassa el tájékoztatónkat értéknövelt szolgáltatásainkról.



Lehetősége van emelt díjas SMS küldésével is hozzáférni a tartalomhoz. Itt az NGM magyarázata az internetadóra! 2014. október 28. - 17:51 A Nemzetgazdasági Minisztérium hivatalos magyarázata szerint nincs is olyan, hogy internetadó - derül ki az NGM Portfolio-nak küldött válaszából. A tárca úgy gondolja, hogy akik "internetadóról" beszélnek (mint mi a Portfolio-nál - a szerk.), azok megtévesztik az embereket. A minisztérium több alapvető fontosságú kérdést nem tisztázott válaszlevelében, sőt. Még több kérdés merült fel bennünk ezek után....