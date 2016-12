Előfizetői tartalom Tisztelt, Felhasználónk! Az Ön által keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, lépjen be a jobb oldali űrlapon, ellenkező esetben olvassa el tájékoztatónkat értéknövelt szolgáltatásainkról.



Lehetősége van emelt díjas SMS küldésével is hozzáférni a tartalomhoz. Gondolta volna? - Drágább a dió az aranynál 2014. október 29. - 08:31 Az aranynál is drágább diónak köszönhetik a meggazdagodásukat az észak-kínai Hopej tartomány gazdálkodói. Kínai jelentések szerint értékállósága miatt a dió mára befektetési eszközzé vált az országban....