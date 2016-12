Előfizetői tartalom Tisztelt, Felhasználónk! Az Ön által keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.

Lehetősége van emelt díjas SMS küldésével is hozzáférni a tartalomhoz. Megpofozták a forintot, de több is jöhet még 2014. október 29. - 21:09 Az amerikai jegybank kifejezetten optimista hangulatú közleményt tett közzé a mai döntését követően. Az eszközvásárlásoknak vége és jól halad a fellendülés az USA-ban, ez pedig természetes módon további dollárerőt jelent a devizapiacon. Ilyen környezetben szinte mindig nyomás alá kerülnek a feltörekvő piaci devizák, és ez alól a forint sem jelent kivételt. Egyelőre kisebb pofonokat kaptunk, igazán erős gyengülő momentum még nem bontakozott ki....