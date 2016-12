Előfizetői tartalom Tisztelt, Felhasználónk! Az Ön által keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.

Lehetetlen helyzetben az orvostechnológiai beszállítók 2014. október 29. - 10:23 Nyolcvanmilliárd forintnyi, az orvostechnológiai eszközöket beszállító cégekkel szemben fennálló tartozást görgetnek maguk előtt a hazai kórházak. A gyógyításhoz sok esetben elengedhetetlen eszközöket biztosító, jellemzően hazai beszállítók kritikus pénzügyi helyzetben vannak, mivel folyamatosan növekednek a kintlévőségeik, miközben hozzávetőlegesen az éves árbevételük egészével előfinanszírozzák a kórházakat. A cégek ellehetetlenülése miatti eszközkiesés akár életmentő műtéteket is veszélyeztethet....