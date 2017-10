10 ország, ahol őrült könnyen lehet fegyverhez jutni

A vadászat, az önvédelem, a fegyverhasználati tanfolyam és a feketepiac országa

Finnország

Sorrendet nyilván nem érdemes felállítani, amikor arról beszélünk, mely országokban a legkönnyebb fegyverhez jutni, nem is nagyon lehetne, de meglepő, hogy még ezen a 10 országon kívül is hány olyan van, ahol gyakorlatilag az emberek alapjoga a szabad fegyverviselés. A Small Arms Survey hozott napvilágra érdekes adatokat arról, hány fegyver jut 100 főre. Erről egy szemléleletes infografikát is közölt a Telegraph:Finnországban az, aki fegyverhez akar jutni, a helyi rendőrséghez kell forduljon engedélyért, amit viszonylag egyszerűen meg is lehet kapni, innentől kezdve pedig egy ember akár több fegyvert is tarthat. Az engedély kiadásához meg kell tudni magyarázni, miért van az illetőnek szüksége fegyverre, bár ezt a "magyarázatot" könnyen el lehet intézni annyival, hogy csatlakozik egy lövöldözős klubhoz vagy csak annyit mond, hogy szenvedélye a lövöldözős sportok. Azért többnyire ellenőrzik, hogy az, aki fegyverviselési engedélyt szeretne kapni, valóban részt vesz-e ilyen jellegű sportban és űzi-e azt minimum egy éve, ahhoz pedig, hogy valaki az utcán, emberek között is fegyvert hordhasson, speciális engedélyre van szükség.Finnországban a statisztikák szerint magas a 100 főre jutó fegyverek száma, a becslések szerint 27,5, igaz, ez annak is köszönhető, hogy az országban nagy hagyománya van a vadászatnak. 2009-ben szigorítottak a fegyvertartási szabályokon, az önvédelem például nem lehet elfogadható ok a fegyverviselési engedély kiadásához.

Kép forrása: Shutterstock

Thaiföld

Teljesen mások az itteni fegyvertartási törvények, mint a világ más országaiban, mivel Thaiföldön csak akkor engedik az embereket fegyvert vásárolni, ha azt önvédelemre vagy ehhez kapcsolódó okból vennék (egyes esetekben sportcéllal vagy vadászati céllal is adnak engedélyt). Elviekben persze azoknak, akikről úgy ítélik meg, hogy magukra vagy másokra veszélyt jelentenek, nem adnak engedélyt fegyverviselésre a hatóságok. Tovább szigorúan szabályozzák azt, hogy milyen fegyvert hordhat valaki, például a teljesen automata fegyvert, sok más országhoz hasonlóan, tiltják. Thaiföldön a becslések szerint 15,6 fegyver jut 100 állampolgárra.

Kép forrása: Shutterstock

Oroszország

Viszonylag könnyű fegyvertartási engedélyhez jutni Oroszországban. Nagyjából csak orosz állampolgárságra és büntetlen előéletre van szükség, jó indokra csak ritkán. Annyi előírás azért van, hogy az engedély megszerzése előtt a biztonságos fegyverviselési- és használati tanfolyamot el kell végezni. Azt nem mondhatnánk, hogy szigorú szabályok élnének az egy fő által birtokolható fegyverek számát illetően, mivel szabály szerint 10 fegyver is engedélyezett lehet személyenként. Az orosz törvények szerint a fegyverviselési engedélyt 5 évre adják, de ez később megújítható. Az adatok szerint 100 orosz lakosra kevesebb mint 9 fegyver jut.

Kép forrása: Shutterstock

Szaúd-Arábia

A szaúd-arábiai törvények meglehetősen megosztóak, amikor fegyvertartásról van szó. Viszonylag könnyű fegyverviselési engedélyt szerezni, de ahhoz, hogy valaki a fegyvert az utcára is magával vigye, külön engedélyt kell kérnie. Még ez utóbbihoz is viszonylag könnyű hozzájutni, fegyverhez viszont annál nehezebb. Legalábbis legálisan, ezért is van az, hogy az ottaniak sok esetben a feketepiacról szerzik be fegyvereiket. És itt jön az érdekesség: ha valakinek már van a feketepiacról szerzett fegyvere, azt könnyen legalizálhatja. És valljuk be, az sem segít a sztereotípiák leküzdésében, hogy az ottani emberek többsége AK47-eset tart a szekrényben. Szaúd-Arábiában a 100 főre jutó fegyverek száma a becslések szerint 35.

Kép forrása: Shutterstock