Mérsékelten emelkedett ma a magyar tőzsde, azonban mind a régiós, mind a nyugat-európai tőzsdéket tekintve alulteljesítőnek számított. Ez főként a 10000 forintos árfolyam alatt ragadó OTP-papíroknak tudható be, melyek árfolyama fél százalékot esett, a Mol-papírok árfolyama 0,3 százalékot, a Telekom részvényeinek árfolyama 0,4 százalékot, míg a Richter-papírok árfolyama 0,7 százalékot emelkedett.

Mélypontról fordult a Snap 2017.08.14 16:38

Idén március elején bocsátották ki a Snap-részvényeket 24 dollááros árfolyamon, a kezdeti fellángolást követően hamar elkezdett esni a részvények árfolyama, ma új történelmi mélyponton kezdtek el kereskedni a Snap-papírokkal, de hamar felpattant onnan és közel 10 százalékot emelkedett.

A befektetők a kibocsátást követően gyorsan realizálták, hogy a Snap fő terméke a Snapchat könnyen másolható és a megcélzott közönség egyáltalán nem lojális, részben ennek tudható be az, hogy felére csökkent az árfolyam a kibocsátás óta. A legutóbbi gyorsjelentésben 443 millió dolláros veszteségről számoltak be, ez 36 centes részvényenkénti veszteség, ami 6 centtel rosszabb, mint az elemzői várakozások. A veszteség mértéke több, mint háromszorosa az egy évvel korábbinak.

A mai emelkedés annak tudható be, hogy a pénteki mélypontot követően több elemzői vélemény is megjelent, melyek még nem ásnák el a vállalat papírjait. Az elemzők 16-18 dolláros célárat várnak a Snap-papíroktól, egy elemző azt is megemlítette, hogy a felhasználók átlagosan egyre több időt töltenek el a platformon.