10 hihetetlen szuperfegyver, amiről nem is gondolnád, hogy már létezik

10.-8.

10. Robotfegyverek

Fotó: Brigadier Lance Mans, Deputy Director, NATO Special Operations Coordination Centre / Wikimedia Commons.

9. Hősugár

8. Lézerfegyver

Az úgynevezett "autonóm támadófegyverek" (LAW) emberi kezelő nélkül képesek akár elő, akár tárgyi célpontokat támadni. A legtöbb ilyen hadieszköz a drónokhoz hasonlító repülő gépezet, de folyik már egy kutyaszerű csapattámogató robot és egy olyan autonóm helikopter fejlesztése is, amely egy mesterlövész puskával vadászna áldozataira. Az LAW-k használata jelenleg hivatalosan védelmi célokra korlátozott és a tűzparancsot, amennyiben szükséges, embernek kell kiadnia.Az Aktív Elutasítórendszernek (ADS) elnevezett eszköz egy 95 gigahertzes mikrohullámú sugárnyalábot használ, hogy a célpont bőrét irritálja, égési sérülést azonban nem okoz. Az ADS jelenleg még csak járművekkel hordozható, alapvetően rendfenntartásra fejlesztették és Afganisztánba egyszer már ki is telepítették, a bevetésére azonban ekkor még nem került sor. Jelenleg az egyébként számos kritikával illetett fegyver továbbfejlesztése folyik, kézben is hordozható ADS-t akarnak fejleszteni, amely adott esetben a ruhán is áthatol és rossz időjárási körülmények közt is használható. Itt van egy videó a rendszer működéséről.

Fotó: AFP / John F. Williams / Navy Media Content Services

Az AN/SEQ-3 Lézer Fegyverrendszer (LaWS) 2014-ben állt hadrendbe először a USS Ponce hadihajó fedélzetére szerelve, miután négy évet dolgoztak a fejlesztésén. Az LaWS által "kilőtt" lézersugár erőssége állítható, gyengébb fokozaton képes megbénítani célpontjának az elektromos rendszereit, erősebb fokozaton pedig akár kisebb hajókat, drónokat, rakétákat is meg tud semmisíteni. Hosszú távon várhatóan a hagyományos fegyverek kiegészítőjeként fogja használni a rendszert az Egyesült Államok, mivel olcsó és gyakorlatilag végtelen "lőszere" van, az időjárás azonban ronthatja a fegyver teljesítményét és folyamatosan célon is kell tartani ahhoz, hogy bármilyen eredményt produkálni tudjon. A fegyver képességeiről itt egy jó videó.Folyik egy kézi lézerfegyver fejlesztése is, a PHASR viszont csak arra lesz használható, hogy átmenetileg megvakítsa a célpontját, nem lesz képes halálos sebet ejteni.