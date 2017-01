10 tény, ami miatt már rohansz is elektromos autót venni

1. Olcsó hajtani

2. Az állam hozzád vág 1,5 millió forintot

3. Töltőinfrastruktúra

4. Csak hiszed, hogy nem elég ez a hatótáv

5. Időt spórol neked

6. A benzinkúton tankolni annyira 2016

7. Hangtalan suhanás

8. A tüdőd és a szíved is kíméli

9. Imádod a szmogot? Akkor ne vegyél elektromos autót

10. A gyorsulás szerelmeseinek ez jár

Cikkünk megjelenését támogatta a Porsche Hungaria

Ahogy korábbi cikkünkben részletesen írtunk róla a Magyarországon értékesített teljesen elektromos autók akkumulátorai 16-35,8 kWh kapacitással bírnak, a volumengyártók modelljei inkább az alsó, a prémium gyártók modelljei pedig a felső határt súrolják, és hamarosan érkezik az elektromos autók új generációja, amelyeket már még nagyobb akkumulátorokkal szerelnek.Az akkumulátor kapacitásától függően a különböző mérési ciklusok szerint ezek az autók 150-300 kilométer megtételére is képesek egyetlen töltéssel. Valós körülmények közötti felhasználás során viszont ezek a mért értékek akár jelentősen is csökkenhetnek. Ez tehát azt jelenti, hogy ugyan az időjárási körülményektől és a használatbavételtől (pl. sebesség, klíma/fűtés) nagyban függ a hatótáv, de átlagosan körülbelül 15-20 kilowattóra elektromos energiából fut száz kilométert egy elektromos autó. Ezt az árammennyiséget nyilvános töltőről ingyen szerezhetjük be itthon, éjszakai áramról 600, nappaliról pedig durván 800 forintból oldható meg, míg egy 6-8 literes fogyasztású benzines személyautó ezt a távot nagyjából 2100-2800 forintból teszi meg.Nem elhanyagolható tény, hogy az állam 1,5 millió forinttal támogatja az elektromos autók vásárlását. A 2016-os költségvetésből 2, a 2017-esből pedig 3 milliárd forintot adnak majd elektromos személyautók és kisteherautók megvásárlásához. A pályázatok benyújtására 2017. május 1-ig van lehetőség, mely határidő 2017. év első negyedévében felülvizsgálatra és meghosszabbításra kerülhet. Fontos feltétel, hogy a 15 millió forintot meghaladó eladási árú elektromos gépkocsi beszerzésére a támogatás nem vehető igénybe.Nyár végén az országos töltőhálózat bővítésének érdekében, az NGM összesen 1,25 milliárd forintos pályázatot hirdetett a magyar önkormányzatok részére, amelynek keretében elektromos töltőállomások létesítésére lehet pénzt nyerni. Ennek köszönhetően az NGM számításai szerint ideális esetben akár 500 elektromos töltőállomás is létesülhet Magyarországon, amely a kiírásban szereplő, töltőoszloponkénti két csatlakozási lehetőséggel számolva akár 1000 töltőpontot is eredményezhet. A támogatásnak köszönhetően egyébként már tudni lehet, hogy Budapesten biztosan 250 töltőoszlop létesül, vagyis 500 új helyen lehet majd elektromos autót tölteni a fővárosban.Sokan attól tartanak, hogy az első generációs olcsóbb elektromos autók 150-200 km-es tényleges hatótávja túl gyorsan elfogy. Az MIT egyik tavalyi tanulmányában rámutatott, hogy az autók 87 százalékát maradéktalanul helyettesíteni lehetne olcsó elektromos autókkal (értsd nem luxuskategóriásokkal) az Egyesült Államokban, ahol az emberek átlagosan kétszer hosszabb utat tesznek meg autóval, mint például az Egyesült Királyságban. Ez az arány Magyarországon valószínűleg még jóval magasabb.Képzeled el, hogy hazamész, és a garázsban van egy benzinkutad, és csak felpattintod a tanksapkát, és benyomod a töltőpisztolyt a kocsidba, a benzin pedig negyed-hatodáron van. Na, valami ilyesmi élményt élnek át az elektromos autósok is, amikor otthon felteszik tölteni az autójukat. Nincs több tankolás, sorban állás, kasszánál fizetés, számlakérés, csak esténként egy mozdulat.És különben is, ki szeret benzinkútra járni? Ezeket a helyeket nem arra találták ki, hogy kikapcsolódj vagy a barátaiddal találkozz, hanem hogy minél gyorsabban tankolj, és közben lehetőleg ne érezd magad túlságosan rosszul. Bár vannak, akik szeretik a benzinszagot, azért sokaknak nem fog hiányozni, ha végleg elfelejthetik a benzinkút fogalmát, és helyette a jövőben mondjuk kávézók, boltok vagy éttermek parkolójában tölthetik fel az autójukat.Aki már utazott elektromos autóban, pontosan tudja, mennyire furcsa, hogy szinte teljes csendben mozog az autó. Ez a robbanómotorokhoz szokott embernek annyira szokatlan, hogy például egy alkalommal egy parkolóban már percek óta lopakodtunk egy pár mögött, mire észrevettek minket, és lementek az útról. A jó dolgokhoz viszont könnyen hozzá lehet szokni, pár év múlva az lesz a furcsa, ha egy hangos robbanómotoros autó kanyarodik elénk, vagy hasít végig a csendes metropoliszi éjszakában, és addigra megtanulunk majd gyalogosként is ügyelni a hangtalan autókra.Telítetlen zsírsavak helyett az elektromos hajtás azzal kíméli az egészséged, hogy nem ereszt mérgező gázokat az amúgy más káros anyagoktól és szálló portól sem túl tiszta levegőbe. A WHO felmérése szerint évente 3 millió korai halálozásért felelős a légszennyezettség a világon, amelyhez nagyban hozzájárulnak a robbanómotorok.Viszont ha kíváncsi lennél egy nagyvárosban is a napra, továbbra is maszk nélkül szeretnél az utcán sétálni, akkor érdemes lehet többet használni a tömegközlekedést, a közösségi bicikliket és esetleg az elektromos autókat.Hallottál már olyat, hogy a szívómotoros benzin a király, az elektromos motor meg kislányoknak való? Na, ők holnap már nem fognak ilyesmivel cinkelni egy elektromos autóst sem, ha egyszer beülnek egy "kislány" mellé, és a kislány rálép a gázra.