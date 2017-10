1300 pilótát vesz fel a Lufthansa

A légitársaság szerdai, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a felek új bérmegállapodást is kötöttek, ebben legalább 2022-ig megegyeztek az átmeneti és nyugdíjkifizetésekről.Az új szerződés összesen 15 százalék strukturális megtakarítást eredményez a pilóták személyzeti költségeiben, mivel átalakították a fizetési rendszert. Ennek nyomán százmillió eurós nagyságrenddel mérséklődik a kifizetés mértéke, a 2017-es üzemi eredmény pedig szintén százmillió eurós nagyságrendű összeggel lesz magasabb.Hangsúlyozták, hogy a pilóták jövőbeni nyugdíjkifizetési szintje nem változik, és önkéntes nyugdíj-hozzájárulás fizetésére is van lehetőség. Ugyanakkor lehetővé teszi új junior pilóták felvételét a légitársaságnál, ennek megfelelően a Lufthansa bejelentette, hogy 700 junior pilótát, és 600 kapitányt vesz fel a következő években.A Vereinigung Cockpit szakszervezettel a Lufthansa még márciusban írt alá megállapodást, miután a szakszervezet 2016-ban többször is sztrájkot hirdetett a pilóták körében. Emiatt a Lufthansát több százmillió eurós kár érte. Az érdekképviselet a bérezés és a nyugdíjjárulékok rendszere miatt kezdeményezett munkabeszüntetést.