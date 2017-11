15 ezren perelték be a Volkswagent

15 ezer ügyfél perelte be a Volkswagent a dízelbotrány miatt

A Volkswagen szerint a német jog alapján nincs sok esélyük megnyerni a pert

Egy német ügyvédi iroda 15 ezer ügyfele nevében beperelte a Volkswagen konszernt, és összesen 357 millió eurót (~111 milliárd forint) kártérítést kér ügyfeleinek a dízelbotrány miatt. Az Egyesült Államokban már elkezdődött a manipulált károsanyag-kibocsátású dízelautók tulajdonosainak a kártalanítása, de a konszern a német ügyfeleknél ezt elutasította, a Volkswagen az amerikaitól eltérő jogrendre hivatkozik.A Hausfeld ügyvédi iroda egy berlini céggel, a Financial Righttal működik együtt, a perköltségeket is ők vállalták, vagyis az ügyfeleknek nem kell fizetniük, viszont ha a bíróság a felpereseknek ad igazat, akkor a megítélt összeg 35 százaléka a Hausfeld partnercégéhez kerül, a Financial Right legfeljebb 100 millió eurót kereshet a peren.Az ügyvédi iroda azt szeretné elérni, hogy az ügyfelei a manipulált motorú dízelautók teljes vételárát visszakapják, az autókat pedig a konszern vegye vissza tőlük. A Hausfeld jogászai azzal érvelnek, hogy az ügyben érintett dízelautókat nem is lehetett volna forgalomba helyezni, és erről a konszernnek tudomása volt. A Volkswagen szerint az ügy egyértelmű, a dízelbotrányban érintett autók biztonságosak, korlátozások nélkül részt vehetnek a közlekedésben és értékesíthetők is, így a Hausfeld által indított pernek nincs alapja.A Volkswagennel szemben nem csak német ügyfelek, de amerikai nyugdíjalapok is pert indítottak, ők azzal érvelnek, hogy a dízelbotrány miatt nagyot esett a konszern részvényárfolyama, emiatt a nyugdíjalapok és ezen keresztül amerikai állampolgárok is veszteséget szenvedtek el.