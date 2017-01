150 pontos pluszban nyitott a Dow 2017.01.03 15:55

Tegnap nem volt kereskedés az amerikai tőzsdéken, így a Dow, az S&P 500 és a Nasdaq is kimaradt a jóból, hiszen az európai tőzsdék 1-1,3 százalékkal kerültek feljebb, ezt pótolják most be a tengeren túli tőzsdék. A Dow 150 pontos, vagyis közel 0,8 százalékos pluszban nyitott, az S&P 500 és a Nasdaq közel 0,7 százalékkal került feljebb, az emelkedésben elsősorban a pénzügyi szektor papírjai járnak az élen.