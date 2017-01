169 év börtön vár a Volkswagen egyik vezetőjére

Célkeresztben a Volkswagen vezetői

Veszélyesen élnek a Volkswagen menedzserei, 13 felsővezetőt ugyanis törvénybe ütköző cselekedetekkel vádoltak meg világszerte. Az USA-ban összesen 6 jelenlegi és korábbi Volkswagen felsővezetőt vádoltak meg, a legfrissebb hírek szerint pedig Dél-Koreában 7 menedzser került fel a törvénysértők listájára.A vádolt felsővezetők listájáról Loretta Lynch beszélt egy washingtoni sajtókonferencián, akik elmondása szerint kivétel nélkül jelentős felelőséggel bíró pozíciókat töltöttek be. Egy michigani bíróság épp szerdán vádolta meg bűnösséggel Heinz-Jakob Neussert, Richard Dorenkamp-ot, Bernd Gottweist és még két másik menedzsert.Heinz-Jakob Neusser 2013 júliusa és 2015 szeptembere között a Volkswagen fejlesztési vezetője, és egyúttal igazgatósági tag is volt. Richard Dorenkamp 2003-tól 2013 decemberéig a Volkswagen motorok fejlesztéséért felelős felsővezető volt. Bernd Gottweis pedig 2007-től 2014 októberig a termékbiztonságért és minőségbiztosításért felelt. A menedzserek szinte kivétel nélkül Németországban tartózkodnak.Aki az USA-ba látogat, az komoly kockázatokat vállal, a legfrissebb hír, hogy a gyanúsított 6 menedzser között szereplő korábbi Volkswagen-menedzser, Oliver Schmidt-et amerikai látogatása során letartóztatták, és nem engedik, hogy szabadlábon védekezzen, mivel nagy a szökés veszélye. Az amerikai kormány tájékoztatása szerint Schmidt 169 év börtönt is kaphat.Azok a felsővezetők, akik jelenleg is Németországban tartózkodnak, szintén nem lehetnek nyugodtak, annak ellenére, hogy Németország EU-n kívüli országnak nem ad ki személyeket. Az USA azonban nemzetközi elfogatóparancsot adhat ki ellenük, ami végrehajtható, ha elhagyják Németországot.