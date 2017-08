17 német cég fogott össze a kormánnyal, mégsem tudják lenyomni a Teslát

Németországban 17 cég részvételével és a kormány támogatásával új konzorcium alakult annak érdekében, hogy hatalmas akkumulátor-gyárat építsenek

A durván 1 milliárd eurós beruházással vennék fel a harcot a Teslával és az ázsiai gyártókkal

Hatalmas akkumulátorgyárat építenének a németek

A dolog érdekessége, hogy a Tesla első Gigafactoryje, amely Nevadában épül, a tervek szerint 35 gigawattóra/év kapacitással rendelkezik majd, vagyis annak ellenére sem tudnak majd a németek nagyobb lítium-ion akkumulátorgyárat építeni, hogy ekkora erőket mozgatnak meg.

Felveszik a kesztyűt

Jelentősen nőhet a globális akkumulátortermelés

Nagy fába vágják a németek a fejszéjüket, 17 vállalat részvételével és a német kormány támogatásával konzorciumot alapítottak Terra E Holding néven annak érdekében, hogy felépítsenek egy 34 gigawattóra/év teljesítményű akkumulátorgyárat, hogy onnan lássák el a jövő elektromos autóit. A tervek szerint hamarosan bejelentik azt a helyszínt Németországban, vagy valamelyik szomszédos országban, ahol 2019-től beindulhat a termelés. Az üzemben történő gyártást fokozatosan futtatnák fel egyébként, a maximális kapacitást 2028-ra érhetnék el.A ThyssenKrupp egykori menedzsere, Holger Gritzka által vezetett projekt 5,2 millió euró támogatást kapott a német államtól. A teljes beruházás több mint egymilliárd euróból valósulhat meg. A németek nem titkolt célja, hogy a hatalmas akkumulátor-gyár megépítésével versenyre kelljenek a Teslával, valamint az olyan nagy ázsiai gyártókkal, mint a Samsung vagy éppen az LG.A tervezett beruház költségének mértékéről is érdemes pár szót ejteni, hiszen a Tesla a várakozások szerint 4-5 milliárd dollárból valósíthatja meg a komplexumát, ehhez képest a németek által most beharangozott durván 1 milliárd euró nagyon kevésnek tűnik, hiszen nagyjából azért azonos kapacitású gyárakról beszélhetünk.A mostani beruházás egyértelmű üzenet is, a németek igyekszik felvenni a kesztyűt, amelyet a Tesla dobott oda a teljes iparágnak azzal, hogy minden más szereplőnél jobb elektromos autókat gyártanak. Ráadásul a Tesla vezére, Elon Musk már tavaly megüzente, hogy még 2017-ben kiválasztják azt az európai helyszínt, ahol a következő Gigafactoryt felépítik, és ahol a tervek szerint nem csak akkumulátorokat, hanem elektromos autókat is gyártanak majd.A várakozások szerint a globális akkumulátortermelés érdemben növekedhet a következő években, a teljes kapacitás elérheti a 278 gigawattórát 2021-re, míg jelenleg ez az érték csupán 103 gigawattóra. Az európai gyártókapacitások is érdemben növekedhetnek, köszönhetően azoknak az üzemeknek, amelyek a tervek szerint Svédországban, Magyarországon és Lengyelországban kezdik meg a termelést hamarosan.