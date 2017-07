18 éves rekord - Idén már nagyon nehéz lesz pénzt keresni

18 éve nem voltak annyira pesszimisták az elemzők az év második felére az S&P 500-nál, mint most

A statisztikák azonban nem nekik adnak igazat, olyan erős első félév után, mint most, általában további emelkedés jött a tőzsdéken

Idén az év első felében már 8,2 százalékot emelkedett a világ egyik legfontosabb részvényindexe, az S&P 500, ekkora emelkedésre 2013 óta nem volt példa. Ezzel azonban sokak szerint túl is vagyunk az idei emelkedés nagy részén, a Wall Street-i elemzők várakozásainak átlaga alapján ugyanis az év második felében már csak 0,6 százalékkal kúszhat feljebb az S&P 500, ilyen pesszimizmusra 1999 óta nem volt példa. Az elemzők elsősorban azért relatíve pesszimisták, mert a részvényárazások már sok esetben feszítettek, ráadásul a profitnövekedés is lassul.Persze nem biztos, hogy az elemzőknek igazuk lesz, sőt, inkább az a valószínűbb, hogy az első hat hónap részvénypiaci szárnyalása után felfelé húzzák majd egész éves várakozásaikat, amire az első példákat már láthattuk az elmúlt hónapokban, a Goldman Sachs, az Oppenheimer vagy az RBC Capital Markets elemzője is megemelte év végi S&P 500 célárát. A statisztikák ugyanis azt mutatják, hogy ha az első félévben nagyot raliztak az amerikai tőzsdék, akkor a második félév is erős volt. Ha az S&P 500 az év első felében 7-12 százalékot emelkedett, akkor az esetek 87 százalékában a következő félévben is tovább emelkedett a részvényindex, átlagosan 5,1 százalékot.