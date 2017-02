1999 óta veszteséges az Opel

2015-ben a General Motors európai operációja, az Opel 600 millió dolláros veszteséget ért el, 2016-ra a cél az volt, hogy a hatalmas veszteség után mindenképpen nyereséges legyen az európai leányvállalat, ez azonban nem jött össze, az Opel az év egészében 257 millió dollár veszteséget ért el.1999 óta veszteséges egyébként az Opel, amiben rossz nyelvek szerint szerepet játszik az is, hogy a GM a csoport veszteségeinek egy részét Európában mutatja ki, de az elhibázott modellpaletta és a magas költségek is szerepet játszanak a veszteségben.Az Opel vezetői most azzal védekeznek, hogy ha nem lett volna a brit népszavazást követő fontgyengülés, akkor nyereséges lett volna az autógyártó, és így is az elmúlt 10 év legjobb eredményét érte el az Opel.Nagy-Britannia egyébként az Opel legfontosabb piaca, 289 ezer Vauxhall márkájú autót adtak el ott tavaly, 23 ezer darabbal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A márkacsoport teljes eladása egyébként 4 százalékkal 1,16 millió darabra emelkedett Európában.Csak hogy perspektívába helyezzük: a Ford az Opelnél jóval több autót ad el a szigetországban, mégsem érezte meg annyira a fontgyengülést mint az Opel, és 1,2 milliárd dollár adózás előtti eredményt ért el.