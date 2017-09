2019-re ígér európai szintű hulladékgazdálkodást a kormány

Sok a gond az önkormányzatoknál A lecsökkentett árak és a bevezetett plusz adóterhek miatt sokszor gondot jelent a közszolgáltatások költséghatékony működtetése, a vízközmű rendszerek és a hulladékgazdálkodás területén - mondta Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke a tanácskozáson. Bár szerinte biztató, hogy az állam a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. létrehozásával egységesen kezeli a "hulladékvonalat", ám a zavartalan működést hátráltatják az egymástól eltérő önkormányzati rendeletek; a jövőben ezek összehangolása a feladat.



Az elnök mindemellett hangsúlyozta, nem tudják elfogadni hogy az önkormányzati hatáskörből állami feladattá tették a kéményseprési szolgáltatást, illetve megszüntették a magánházak kötelező éves kéményellenőrzését, utóbbi ugyanis balesetveszélyes. Amint arról korábban beszámoltunk , a belügyminiszter szeptember 21-én egy olyan törvényjavaslatot nyújtott be, amelynek értelmében a családi házak esetében kizárólag az épület tulajdonosán múlna, hogy igénybe veszi-e az eddig kötelező kéményellenőrzést. A javaslatot a Kéményseprők Országos Szakszervezete és Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója, az alapvető jogok biztosának helyettese is bírálta.

A 2016-ban indult fejlesztés keretében 22 kiemelt hulladékgazdálkodást végző közszolgáltatót hoznak létre, ami biztosítja az egységes szakmai színvonalat Szabó Zsolt államtitkár szerint, aki a City Hungary tanácsadó társaság által rendezett városfejlesztési tanácskozáson beszélt erről szerdán Budapesten.A fejlesztés keretében szállítójárművek beszerzésére kerül sor, illetve a lomtalanítás és zöldhulladék gyűjtés egységesítésére, továbbá 2019 elejére automata válogatóművek kezdik meg a működésüket. Ezen túl előírás lesz, hogy 50 kilométeren túlra nem szállíthat hulladékot "kukásautó", illetve a begyűjtés helyétől 100 kilométeren belül meg kell oldani az újrahasznosítást - fűzte hozzá. Mindezzel azokról az önkormányzatokról is levennék a terhet, amelyek nem tudták finanszírozni a hulladékkezelést.Mindez egyebek mellett azért is fontos, mert az Európai Unió 2020-ra a szelektíven gyűjtött hulladék 50 százalékos újrahasznosítását írja elő, ez az arány az azt követő években 65, majd 75 százalékra nő. A visszagyűjtés és újrahasznosítás arányszámának növelése mellett az Európai Unió 10 százalékra kívánja csökkenteni a lerakóba kerülő hulladék arányát, vagyis az egységes rendszerben biztosítani kell a szelektíven gyűjtött hulladék újrahasznosítását. Ezt egyrészt a gazdaságban, iparban felhasználható anyagok újrahasznosításával, másrészt energetikai célú felhasználásával, vagyis fűtőművekben történő eltüzelésével lehet elérni - mondta.Az államtitkár szavai szerint tervezik egy rekonstrukciós alap létrehozását is a víziközmű-szolgáltatások terén az önkormányzatok, a szolgáltatók és az állam bevonásával. Ehhez az Európai Unió egy 300 milliárd forintos támogatása áll a rendelkezésükre, amelyet kiegészítve évente 20-30 milliárd forint felhasználásával újíthatják meg a hálózatokat - mondta Szabó Zsolt.