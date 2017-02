2,28 másodperc! Félelmetesen gyorsul az új Tesla

Soha nem tesztelt még a MotorTrend csapata olyan autót, amely olyan gyorsan érte volna el a 60 mérföldes sebességet, mint a Tesla Model S P100D. Az autó 2,2755 másodperc alatt gyorsult 60 mérföldes sebességre (96,6 km/óra, szóval nem egészen 100, mint amire Európában hivatkozni szoktak), 30, 40, 50 és 60 mérföldes sebességig is gyorsabb volt minden korábban tesztelt autónál, pedig a MotorTrendnél sok minden megfordult már, például a Ferrari LaFerrari, a Porsche 918 vagy a McLaren P1 is, de a Tesla mindet veri. Igaz, magasabb sebességnél már a lóerők győznek a Tesla nyomatéka felett, itt azonban érdemes figyelembe venni azt is, hogy a Tesla egy 5 személyes (+2 gyerekülés), több mint 2,2 tonnás, közel 5 méter hosszú és 2 méter széles nagy limuzin, miközben a versenytársak 2 személyes sportautók.A Tesla leggyorsabb modelljét egyébként már tavaly nyár óta lehet kapni, a Tesla hivatalosan már akkor is a világ leggyorsabb szériában gyártott autójaként reklámozta , akkor a 0-60 mérföldes sprintre 2,5 másodperces értéket adtak meg.

Forrás: Getty Images Hungary

A Tesla félelmetes gyorsulása itt nézhető meg: