25 év után nagy dobásra készül a Peugeot!

Az USA nyugati partján, Seattle-ben indít autómegosztó szolgáltatást a Peugeot, az Európában már működő Free2Move egy nyitott platform, amelyiken keresztül több autómegosztó rendszerhez is hozzáférhetnek, de akár kerékpárt is bérelhetnek, a felhasználók, ráadásul olyan szolgáltatóktól is, amelyek nem a PSA konszernhez tartoznak.

Forrás: PSA

A PeugeotCitroen 25 éve nincs jelen az amerikai piacon, a Free2Move bevezetése lesz az első lépés a francia gyártó amerikai terjeszkedésének, de vélhetően nem áll meg itt a PSA. Nagyjából egy éve jelentette be a francia konszern, hogy több lépésben újra visszatérne az amerikai piacra, később autókat is értékesítenének az USA-ban a franciák, de az is a tervek között szerepel, hogy autókat is gyártson a PSA az Egyesült Államokban.