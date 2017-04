2 napos tőzsdetanfolyam, mosthétvégén!

Korlátlan lehetőségek - mindig jön új és újabb tőzsdei hullám.

Nincs elszalasztott alkalom - ha valamiről lemaradtál, vár a következő emelkedés vagy csökkenés mert több ezer elérhető termék közül választhatsz.

Teljes mértékben beillesztheted hétköznapi életedbe, mert mindig van olyan piac, ami épp nyitva tart.

Már akár heti 45 perc időráfordítással is eredmény érhető el, hiszen különféle kereskedési időtávokkal dolgozhatsz.

Más vállalkozásokkal összevetve elmondható: a kereskedésben a vállalt kockázat mértéke kizárólag a te kezedben van.

A kereskedés és befektetés olyan területek, ahol nem tudható előre, hogy jó döntést hozol-e. Ez mindig utólag derül ki. Nem létezik olyan módszer sem, amivel a jövőt előre láthatod. A kereskedés azonban a szabadság netovábbja is egyben, ahol rengeteg termékkel rengetegféle elképzelést valósíthatsz meg. A bizonytalan környezet és a végtelen szabadság együtt olyan világot teremtenek neked, ahol a hétköznapitól eltérő gondolkodásmód, nyitottság és önfegyelem szükséges az eredményességhez. Mire van itt igazán szükség? Elsősorban önismeretre, másodsorban változási képességre - hiszen minden sikeres kereskedő gondolkodásmódja nagy változásokon megy keresztül, míg célba ér.A VÁLTOZÁS! tanfolyam abban kivételes, hogy a kereskedés mentális aspektusaira is hangsúlyt helyez.Bár a siker a kereskedés világában is fejben dől el, a grafikon, a stratégia és az esszenciális tananyag sem másodlagos. Intenzív képzésünk tartalmazza mindazt az ismeretet, amit korábbi tanfolyamaink, plusz megmutatjuk, hogyan tudsz stratégiát építeni magadnak és két, sikeresen praktizáló kereskedő bevált módszereit is megismerheted.Mert ha picit is érdekel a tőzsdézés izgalmas világa, akkor a legjobb helyen velünk és nálunk próbálhatod ki, hogy képes leszel-e a változásra, azaz válhat-e belőled is sikeres tőzsdei kereskedő.2017. április 22,23.Portfolio Trader Akadémia, 1033 Polgár u. 8-10. Flórián Udvar Irodaház, D épület, 201.