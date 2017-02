31 hónapja minden nap nyer a tőzsdén, itt a tökéletes pénzcsináló gép

Van egy holland kereskedő cég, amelyik már hónapok óta képtelen bukni

Olyan tőzsdei termékek kereskedésére specializálódtak, amelyekben alacsony a forgalom és nehezen beárazhatók, de éppen ezért az elérhető marzsok is magasabbak

Az elmúlt 31 hónapban nem volt olyan nap, amikor az algoritmikus kereskedéssel foglalkozó, tőzsdén jegyzett holland cég, a Flow Traders veszített volna. A cég elsősorban tőzsdén forgalmazott alapokra (ETF) specializálódott, ezen belül is azokra, amelyekben a tőzsdei forgalom alacsony vagy nehezen beárazhatók, mivel ezeken magas marzsot lehet elérni.Bár a cég most már huzamosabb ideje gyakorlatilag minden nap profitot termel, ez nem jelenti azt, hogy a vállalat bevételei és eredménye is folyamatosan emelkedne, jó példa erre a tavalyi év, amikor a vállalat nettó trading bevétele 18 százalékkal 250 millió euróra csökkent, az adózott eredménye pedig 28 százalékkal 92 millió euróra esett vissza. Mindezt úgy, hogy a kereskedési volumen 6 százalékkal 640 milliárd euróra nőtt, ezen belül az európai tőzsdéken 11 az amerikaiakon 12 százalékkal növekedett a volumen.A cég nettó árbevétele egyébként 2015 harmadik negyedévében volt a legmagasabb, azóta egy gyengébb negyedév kivételével stagnál 65 millió euró környékén. Az adózott eredményben is egy csökkenő trend látható, a rekord negyedévben 38 millió euró volt, azóta 20 és 30 millió euró között ingadozik.

A cég egyébként kifejezetten jó osztalékfizető, az eredményének közel 70 százalékát kifizeti osztalékként, a menedzsment most részvényenként 1,25 eurós osztalékot javasol, amivel 3,9 százalékos osztalékhozam adódik.

Az ember azt gondolná, hogy egy olyan cégnek az árfolyama, amelyik gyakorlatilag nem tud pénzt veszíteni, az folyamatosan emelkedik, de ez nem így van, a cég 2015 júliusa óta van tőzsdén, az első időszakban folyamatosan emelkedett az árfolyam, mivel a cég egyre jobb eredményeket ért el, de a 2015-ös csúcs profit után 2016-ban már esett a cég eredménye, aminek nem örültek a befektetők. A tegnapi gyorsjelentést követően a cég újra a figyelem középpontjába került, az árfolyam a tegnapi piacnyitás után kilőtt és közel 10 százalékos pluszban volt, bár nap végére visszahúzták, de még így is 4 százalékos emelkedéssel zárta a napot. A mai piacnyitást követően teljesen visszaadta az emelkedést és a negyedéves jelentés előtti szinteken mozog az árfolyam.