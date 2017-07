3500 magyar életét lehetne évente megmenteni egy intézkedéssel

Évente világszerte körülbelül 6,5 millió emberéletbe kerülhet a fosszilis energiahordozók használata légszennyezése (szálló por, ózon, stb.) az azzal összefüggésbe hozható betegségek (sztrók, daganatos betegségek, szív- és légzőszervi betegségek, stb.) következtében

A közérdekkel szembemenő politikai rövidlátás okai hasonlóak, mint korábban a dohányzás esetében: egyrészt a tudatosság hiánya, másrészt az erőteljes üzleti érdekek, amelyek együtt továbbra is központi szerepet biztosítanak a szénnek, olajnak és gáznak az energiamixben. Míg ez a politika a vállalatok profitját hajtja, az utóhatásokkal való megbirkózást az átlagemberekre hagyja

A tanulmány szerint a légszennyezéssel összefüggő korai halálesetek közel fele, 47,1 százaléka Magyarországon is megelőzhető lenne. Magyarországon mintegy 7435 halálesetet okozhatott a fosszilis energiahordozókkal összefüggő légszennyezettség 2015-ben, amiből így több mint 3500 élet lenne megmenthető a támogatások megszüntetésével a tanulmány állítása szerint. Az egészségi hatások kezelésére pedig mintegy 3,6 milliárd dollárnyi közforrást kellett biztosítania az országnak.

- legalábbis így becsüli a HEAL. Ez a szám magasabb, mint a passzív dohányzásból eredő halálesetek száma; míg azonban a dohányzás visszaszorítása érdekében az elmúlt évtizedekben jelentős nemzetközi erőfeszítések történtek, addig a légszennyezés elleni harc csak most kezdődött.- fogalmaznak a tanulmány készítői.A szervezet szerint ezzel párhuzamosan, miközben elvileg már javában dolgoznak azon, hogy megfeleljenek a Párizsi Klímaegyezmény keretében vállalt dekarbonizációs célok teljesítésén. A HEAL jelentésében ezértszólítja fel a világ kormányait; az így felszabaduló forrást pedigra fordíttatná.A tanulmány szerint Németország 2013/14-bentámogatta a fosszilis energiahordozókat; ebből az összegből, más típusú támogatásként felhasználva például 15 ezer szénerőműben dolgozó munkás öt éves alternatív foglalkoztatását is meg lehetne oldani.lehetne megelőzni a fosszilis energiahordozók támogatásainak megszüntetésével, illetve bizonyos, az egészségügyi hatások kezelését célzó adók bevezetésével. Ugyanez az érték az Egyesült Királyságban 41,3, a szénfüggő Lengyelországban már 51,3 százalék, Törökországban pedig 73,8 százalék.A legtöbb, a légszennyezésből eredő korai halálesetet Bulgáriában lehetne megelőzni az EU-ben, ahol az ilyen okból elhunytak 89,1 százalékát is meg lehetne menteni, de Romániában is 71,3 százalékkal csökkenhetne a sajnálatos esetek száma.A légszennyezés egészségkárosító hatása jelentős költségeket ró az országokra. Németország évente 42,7, Lengyelország és az Egyesült Királyság pedig 39,2, illetve 30,7 milliárd dollárnyi közforrást kénytelen ilyen célra költeni.

Forrás: HEAL, IMF

a G20 országoknak legkésőbb 2020-ig, a feltörekvő államoknak pedig 2025-ig meg kellene szüntetniük a szénalapú energiahordozók különféle támogatásait.

A HEAL szerint annak érdekében, hogy teljesíthetőek legyenek a Párizsi Klímaegyezmény céljai, és hogy elkerülhető legyen a vélhetően már katasztrofális következményekkel járó globális felmelegedés,Ehhez nagyon hasonló következtetésekre jutott az Európai Bizottság szakértői csoportja is a közelmúltban publikált jelentésében . A "Financing a sustainable european economy" című anyag - elsősorban klímavédelmi megfontolásokból - drasztikus változtatásokat javasol az európai pénzügyi szabályozásban, egyebek mellett teljesen megszüntetnék a fosszilis iparágak és energiahordozók, így a szén, olaj és gáz közfinanszírozását a 28 tagú közösségben.Címlapkép: MTI, Mohai Balázs