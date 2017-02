361 százalék emelkedés egy év alatt, nem véletlenül

Az Nvidia árfolyama kivételes mértékben emelkedett az elmúlt időszakban, mind az árbevétel, mind a profit dinamikus ütemben növekedett. A legfrissebb számok is ezt támasztják alá, a társaság negyedik negyedéves árbevétele 55 százalékkal, 2,17 milliárd dollárra nőtt az egy évvel korábbi időszakhoz képest. A teljes pénzügyi évben is hasonlóan erős számokkal találkozunk, az árbevétel 6,91 milliárd dollár volt, amely közel 38 százalékkal magasabb az előző évi 5,01 milliárd dollárnál. Az egész éves profit - 1,67 milliárd dollár -Az aktuális trendeknek megfelelően egyre erősebb számítógépekre - egyre erősebb videókártyával - van kereslet, amely kedvez az Nvidiának, hiszen a fő üzletága a "gaming". A cég az autóiparban is jelen van, korábban csak a luxuskategóriában, ma már a középkategóriában is jelen vannak a technológiai megoldások, így van tér a növekedésre. Többek között az Audival és a Mercedes-Benzzel is megállapodást kötöttek.Érdekességképpen egymásra tettük az egyik legfontosabb versenytárs az Intel és az Nvidia árfolyamgörbéjét és nagyon szembetűnő, hogy mindkét papír a 10 és 30 dollár közötti árfolyamsávban mozgott éveken keresztül, majd 2016-ban az Nvidia látványos kitörést produkált.Az Nvidia piaci kapitalizációja egyébként 63 milliárd dollár, míg az Intel jelenleg 168 milliárd dollárt ér.