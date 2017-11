400 ezerért okostelefont? Megőrültél?

Az Apple az elmúlt években nem éppen a forradalmi újításokról volt híres, ami az okostelefonokat illeti. A készülékek gyakorlatilag alig változtak az előző modellekhez képest, külsőre kicsi különbség egy két évvel ezelőtti iPhone 6S és egy idei iPhone 8 között, és a tudását tekintve sem sok. Az Apple az okostelefon tízéves évfordulójára készítette az iPhone X-et, ami évek óta a legnagyobb újításokat hozta, például a kijelző szinte a teljes előlapot lefedi és a 3D-arcfelismerés újfajta azonosítást tesz lehetővé. Cserében jóval drágább is.Tesztünk során megnéztük, hogy a még szintén kapható iPhone 6S-hez képest milyen pluszt ad az iPhone X. Mindkét telefonnal megkapjuk az egyedi ökoszisztémát és felhasználói élményt, de az iPhone X több mint kétszer annyiba kerül, mint a két éves modell. Kérdés, van-e akkora különbség a két mobil között, ami igazolja a minimum több mint 200 ezer forintos árkülönbözetet.

Telefon vagy kamera?

Az iPhone 6S és az iPhone X kamerák paraméterei iPhone X: a főkamera kétlencsés, 12 MP felbontású, az elülső kamera 7 MP felbontású TrueDepth kamera, ami 3D-s arcfelismerésre alkalmas

iPhone 6S: a főkamera 12 MP felbontású, az elülső kamera 5 MP felbontású

Az iPhone egyik nagy erőssége mindig is a kamerája volt, így az egyik legfontosabb szempont, hogy milyen képeket és videókat lehet vele készíteni.A képek összehasonlítása alapján látszik, hogy az iPhone X-en mélyebbek a színek, élesebbek a kontúrok, a portré mód és a játék a mélység-élességgel pedig teljesen új távlatokat nyit az amatőr fényképezés terén.

A baloldali kép iPhone 6S, a jobboldali kép iPhone X okostelefonnal készült, forrás: Portfolio

A méret

Az iPhone 6S és az iPhone X méretei iPhone X: 143,6 X 70,9 X 7,7 mm, súly 174 g

iPhone 6S: 138,3 X 67,1 X 7,1 mm, súly 143 g

Itt nem arra kell gondolni, hogy mostantól mindenki nyithat egy fotóstúdiót, ha vesz egy új iPhone-t, hanem azok a személyes élmények, melyeket jellemzően a telefonunk kamerájával rögzítünk, jobb minőségben tárolhatjuk majd el őket. A portré mód a szelfi-kamerával is használható, bár korántsem tökéletes, például a műtermi fotókhoz hasonló képeket készítő "színpadi fény" opcióval készült képeken még lesz mit fejleszteni.Első ránézésre nincs sok különbség a 6S és az X méretei között, a képernyőfelület viszont már ránézésre is sokkal nagyobb az új telefon esetében. Ez a videóknál persze előny, de erről majd a kijelzőről szóló résznél, egy nagy hátránya viszont van az újabb készüléknek: végleg elfelejthetjük azt, hogy egy kézzel teljes értékűen nyomkodhatjuk a telefonunkat. Az egész képernyőfelület egyszerűen még aránylag nagy kézzel is túl nagy ahhoz, hogy egy kézben tartva, a hüvelykujjunkkal elérjük a képernyő felső 5-10 százalékát.Erre persze gondoltak az Apple-nél, és megtartották azt a funkciót, amit a 6S-nél a home-gombra való kettős koppintással lehetett előhívni (lejjebb hozza a teljes képernyőt), de ez nincs tökéletesen megoldva: a telefon sokszor nem tudja eldönteni, hogy csak a telefon alján próbálunk épp lefele görgetni, vagy a képernyőt akarjuk lejjebb húzni. De elképzelhető, hogy ez csak megszokás kérdése és pár nap alatt bele lehet jönni, amire most a rövid tesztidőszak alatt nem volt elég idő.

Forrás: Portfolio

A kijelző

Az iPhone 6S és az iPhone X kijelzőjének paraméterei iPhoneX: OLED kijelző, 5,8 col, 82,9%-os screen-to-body, 1125 X 2436 pixel felbontás

iPhone 6S: IPS LCD kijelző, 4,7 col, 65,6%-os screen-to-body, 750 X 1334 pixel felbontás

Mire elég az akkumulátor?

A nagy újítás: az arcfelismerés

Megér majdnem félmillió forintot az iPhoneX?



Az iPhone X minden idők legdrágább iPhone-ja, itthon 379 990 forint a kezdőára az Apple hivatalos oldalán, a 256 GB verzióért pedig 436 990 forintot kell adni. És nem is keveset kell rá várni, világszerte készlethiány van, így akár egy-másfél hónapot is tölthetünk a várólistán.



A magas ár ellenére a kereslet elképesztő, a telefont tesztelésre biztosító iBro Store arról számolt be, hogy sokkal nagyobb az érdeklődés rá Magyarországon, mint a szeptember végén piacra dobott iPhone 8-ra, sőt, volt, akit megállítottak az utcán és megkérdezték, hogy iPhone X van-e a kezében. Az üzlet 7 országból próbálja meg beszerezni, de mindenhol készlethiányt tapasztalnak.



Ehhez képest egy iPhone 6S-t már akár 168 990 forintért meg lehet venni. Trendi és menő az iPhone X, a kérdés, hogy megéri-e több mint kétszer annyit kifizetni érte.



A válasz nem könnyű. Ha van egy jól menő vállalkozásod, esetleg vállalati topmenedzser vagy, akkor nyugodtan vegyél egy iPhone X-et, nem fogsz benne csalódni és jobban fogod élvezni, mint eddig bármelyik telefonodat. Ha viszont aközött kell választani, hogy a jelzáloghiteled törlesztőjét időben befizesd ebben a hónapban vagy vegyél egy iPhone-t, akkor meg inkább válaszd az előbbit, hosszú távon ugyanis nem tűnik kifizetődőnek, ha drága kütyükre költöd el az utolsó forintjaidat.



A legtöbben persze a két fent leírt helyzet között helyezkednek el. Nehéz forintosítani azokat az előnyöket, hogy jobb képet készít az iPhone X, vagy, hogy jobb élmény rajta netezni, de mégis számít: egy átlagos felhasználó naponta több tízszer is előveszi a telefonját, ezen fogyaszt híreket, vesz mozijegyet, fizet a parkolásért, tehát ha megengedheted magadnak az új iPhone-t a régi helyett, akkor javíthatja annyival az életminőségedet, hogy megéri több pénzt is elkölteni rá.



És még egy valami, ami az iPhone X felé billenti a mérleg nyelvét, az az, hogy státusszimbólum.

Az új gesztusok iPhone-felhasználóknak elég egyszerűen megtanulhatóak, az egyetlen zavaró közülük az applikációk bezárása, ezt ugyanis nem lehet siettetni. Van egy pont a gesztussorozatban, amikor pihentetni kell a képernyőn az ujjunkat, ez pedig zavaró lehet, ha épp gyorsan szeretnénk valamit kezdeni a telefonnal, és ehhez be kell zárni egy applikációt, bár igazság szerint viszonylag kevés olyan helyzet képzelhető el, amikor pánikszerű gyorsasággal kell bezárni egy alkalmazást.Állóképek esetében olyan, mintha a 6S-en egy színes fénymásolóval kinyomtatott, egyébként korrekt minőségű fotókat nézegetnénk, az X-en viszont úgy jelennek meg a képek, mint a legjobb minőségű fotópapírokon, ez pedig elég nagy különbség.Videókkal kapcsolatban pedig nemcsak a színélmény egészen más, a jobb felbontás és a nagyobb méret miatt sokkal élvezhetőbben és tisztábban lehet rajta mozgóképeket nézni.A 6S új korában végig tudott csinálni egy napot, közepes használat mellett töltés nélkül, másfél év után (és a legutóbbi, iOS 11-es frissítés telepítését követően) viszont 2-4 óra GPS és internet használat után lemerül. Használat közben a legkiborítóbb egyébként nem is ez, hiszen erre számítani lehet, hanem, hogy 20 százalékról 10 százalékra 5-10 perc alatt, 10 százalékról nullára pedig még ennél is gyorsan, akár egy-két perc alatt le lehet vinni az akkumulátorát, ami pont azokban a helyzetekben a legfájdalmasabb, amikor még nagy szükség lenne a telefonunkra és nincs nálunk töltő.Az iPhone 6S 1715 mAh akkumulátorával szemben az iPhone X egy 2716 mAh akkumulátort kapott, de ezzel nagyobb kijelzőt is kell ellátnia. Az iPhone X akkumulátorának üzemideje kiugró a mai csúcsmobilok között, de jobb, mint a legtöbb régebbi iPhone esetén. A vezeték nélküli töltés lehetősége pedig egy vonzó plusz a legújabb iPhone-ban.Az iPhone X nagy újítása (és egyben a több hetes várólista okozója a beszállítói kapacitások szűkössége miatt) a TrueDepth kamera az előlapon, ami a 3D-s arcfelismeréssel egy új szintre emelte a felhasználó azonosítását. Ha az arcunk elé tartjuk a telefont, azonnal felold és sötétben is működik. Csukott szemmel viszont nem, így nem bizonyultak jogosnak azon félelmek, hogy alvás közben illetéktelenek feltörik a telefonunkat.