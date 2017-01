49%! - Munkaidőnk ekkora részét válthatnák ki azonnal robotokkal

A McKinsey számításai szerint a munkaidőnk 49 százalékában végzünk olyan tevékenységeket, amelyeket automatizálni lehet a jelenleg meglévő technológiákkal.

az automatizáció lehet a termelékenység és a gazdasági növekedés motorja.

A tanulmány munkafolyamatok szerint bontja le az egyes állásokat, 800 állást az állományjegyzőtől a cégvezetőig 2000 különböző tevékenységre. A megállapítás az, hogy sok folyamatot lehet automatizálni és sok olyan munkaterület van, ami már most megérett az automatizálásra.Ez 15,8 ezer milliárd dollárnyi munkabérnek felel meg, és globális szinten 1,1 milliárd dolgozónak. Csak az állások 5 százalékát lehetne teljes mértékben automatizálni, de részfolyamatokat több esetben.Nagyon eltérőek az egyes vélemények azzal kapcsolatban, hogy hány állást "veszélyeztetnek" a robotok. Az Oxfordi Egyetem kutatóinak 2013-as tanulmánya szerint az amerikai állások 47 százaléka kérdéses. Az OECD tavalyi tanulmánya, amely a 21 tagállamot vizsgálta, arra a következtetésre jutott, hogy átlagban a munkahelyek 9 százaléka van "veszélyben".A történelem során többször előfordult, hogy a technológiai fejlődés kapcsán munkahelyek elvesztésétől féltek az emberek, 80 évvel ezelőtt még Keynes is figyelmeztetett rá. Mostanában a mesterséges intelligencia, a tanulásra képes gépek és szoftverek jelentik a fő veszélyforrást. Az általános meglátás az, hogy a gyárakban és az irodákban a rutinmunka, mint a könyvelés, vagy a gépek üzemeltetése, könnyen lecserélhető.A mesterséges intelligencia-szoftverek, amelyek analizálni tudják az írást és a beszédet, már az összetettebb munkákat is el tudják végezni. Például a jogi munkák nagy része rutinmunka, de mivel dokumentumokat kell átfésülni releváns információkért, bonyolult nyelven, eddig a jogászok megmenekültek attól, hogy a robotok veszélyeztessék a munkájukat. De ennek hamarosan vége.Viszont a technológiai fejlődésnek egyéb gazdasági költségei is vannak. Például az önvezető járművek ígéretesek, de ha elterjednek, akkor 1,7 millió teherautósofőr munkája válik feleslegessé. De az igazsághoz hozzátartozik, hogy a vezetők nélküli teherautók megvásárlása jelentős beruházásokat igényel, így ez a folyamat hosszú ideig elhúzódhat.A McKinsey tanulmánya azzal számol, hogy 2055-re a jelenlegi munkahelyi aktivitás fele automatizálva lesz. De +/- 20 év eltérés benne lehet, tekintve, hogy sok múlik a gazdasági folyamatokon, a munkaerőpiacon, a szabályozó hatóságokon és a társadalmi hozzáálláson.Sok időnk lesz még hozzászokni ehhez és a jó oldala a dolognak, amit a McKinsey is kiemel, hogy