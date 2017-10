50 ezer dollárt érhet egy bitcoin

Nem várom el ezektől az emberektől, hogy bárkinek is ajánlják a bitcoin, mivel ez bántaná az ő üzletüket

Itt az idő, hogy az emberek komolyan vegyék a bitcoint, mivel a piaci kapitliázciója mára utolért a Goldman Sachs-ét, 5 éven velül pedig az Apple 800 milliárd dolláros piaci értékén is túltehet

Ugyan nem ez a legextrémebb célár a bitcoinra (a Business Insider vezérigazgatója, Henry Blodget szerint egy nap 1 millió dollárt is eléri az árfolyam), de az biztos, hogy Moas - aki egyébként még a nyáron sikeresen megjósolta, hogy 5000 dollár fog emelkedni a bitcoin - az optimistábbak közé tartozik.A szakember a CNBC műsorában azzal érvelt, hogy az elmúlt hónapok extrém árfolyamemelkedése után a kriptopénzek piaci kapitalizációja még mindig "mindössze" 166 milliárd dollár körül van, ami azt jelenti, hogy még csak az egy százalékát sem éri el az arany, a részvények és a kötvények piaci kapitalizációjának (200 ezer milliárd dollár). Szerinte azonban az teljesen reális szcenárió, hogy a kriptopénzek 1 százalékos piaci részesedést szakítanak ki maguknak a teljes piacból, ami fokozottan ideg a bitcoin esetében, ahol a keresletet még az is felfele hajtja, hogy véges számról van szó, tehát pár éven belül 200 millió ember akarja majd rátenni a kezét néhány millió darab bitcoinra.Moas-t a műsorban arról is kérdezték, hogy mit gondol Jamie Dimon és a szaúdi herceg kommentjeiről, akik szerint a bitcoin egy nagy átverés:A stratéga a végén még azt is hozzátette, hogy a mostanra 1000-nél is több kriptopénz 95 százaléka valóban scam coin, csak úgy, mint a 90-es években a dotcom lufi idején, így csak a top 20 digitális valutára fókuszál, melyek piaci kapitalizációja együttesen a teljes kriptopiac piaci kapitalizációjának a 90 százalékát adják.