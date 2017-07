5500 milliárd forintot elég félretenni kartellezésre?

Kifejezetten jól ment a Daimlernek az idei második negyedévben, a német autógyártó 8 százalékkal több, összesen 822 504 járművet adott el, a Mercedes személyautók eladása 9 százalékkal 595 ezerre nőtt, teherautókból 116 ezret adtak el (+9%), kisteherautóból 103 ezer talált gazdára (+4%), buszból pedig 8 százalékkal többet adtak el (7504 darab).Az árbevétel 7 százalékkal 41,16 milliárd euróra nőtt, az üzemi eredmény 15 százalékkal 3,75 milliárd euróra bővült, miközben az adózott eredmény 2 százalékkal 2,5 milliárd euróra emelkedett. Az operatív marzs 8,4-ről 9,1 százalékra emelkedett. A bevételek és az üzemi eredmény megugrásában a személyautó részlegnek volt kiemelkedő szerepe, elsősorban az E-osztály és a SUV-ok értékesítése ugrott meg, ezeken pedig jellemzően magasabbak a marzsok is.Bár a cég nettó likviditása 19,7-ről 18,4 milliárd euróra csökkent, továbbra is magas a vállalat készpénzállománya, amire még szüksége lehet, mert egyrészt a vállalat átalakításával, a belső égésű motorokról az elektromos hajtásra való áttéréssel kapcsolatban magas költségek merülnek fel, ráadásul ha igazak a vádak, és a Daimler is kartellezett , akkor komoly bírságokra számíthat a cég. Az európai hatóságok egyébként akár az előző évi bevételek 10 százalékának megfelelő összeget is kiszabhatnak bírságként, az a Daimlernél 15 milliárd euró lenne, vagyis csak az EU-s bírság elvihetné a nettó készpénzállomány nagy részét, és akkor a beszállítói, vásárlói perekről nem is beszéltünk.A menedzsment kifejezetten optimista az év egészére. Az autókereslet továbbra is erős, idén 1-2 százalékkal nőhet a tavalyi, magas szinthez képest is, ezzel 2017 már zsinórban a nyolcadik olyan év lehet, amelyben nőnek a globális autóeladások. A Daimler vezetői Kínában, Európában és Japánban mérsékelt növekedésre számítanak, Indiában és az alacsony bázis miatt Oroszországban nagyobb lehet a bővülés, az amerikai autópiacon viszont kisebb visszaesésre számít a német autógyártó menedzsmentje. Az év egészében jelentősen emelkedhetnek a Daimler eladásai (az év első felében 9 százalékos volt a bővülés), a személyautóknál a bővülés motorja az E-osztály, az S-osztály és az új GLC lehet. A teherautóknál mérsékelt lesz az eladások növekedése, a kisteherautóknál és a buszoknál viszont jelentős növekedésre számít a cég vezetése. Ezek eredőjeként a vállalat árbevétele és operatív eredménye is jelentősen nő. A beruházási költségek is jelentősen növekednek a 2016-os 7,6 milliárd euróhoz képest, részben azért, mert a vállalat többet költ alternatív hajtásra és önvezető autók fejlesztésére.Az elmúlt napok esése után a Daimler árfolyama még a kiemelkedően erős második negyedéves számok publikálását követően sem nagyon talál magára, ma reggel csupán 0,4 százalékot emelkedett.