6 éves csúcs közelében a Mol 2017.08.04 10:44

Tovább emelkedik a Mol-papírok árfolyama, amely már 2,1 százalékot emelkedett, ezzel magasan kiemelkedik a blue chip papírok közül. Az emelkedés továbbra is a gyorsjelentés hatásának tudható be. Ezzel a BUX indexet is felfelé húzza, amely már 0,8 százalékot emelkedett.