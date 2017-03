6 milliárd dollárt bukott, most perre menne a londoni bálna

Én voltam az elsőszámú közellenség. Mindenki, minden egyes hatóság, és mindenki, aki olvasta az újságcikkeket le akart fejezni, össze akart törni engem. Vissza kell szereznem a becsületemet, az életemet. Eddig mindezt ellopták tőlem.

2012-ben a JP Morgan hatalmas veszteségeket szenvedett el, hiszen a derivatív kereskedői főleg CDS termékeken keresztül hatalmas pozíciókat vettek fel, a piac ellenük ment és ezeken a pozíciókon hatalmasat buktak. A történet középpontjában Bruno Iksil áll, akit az ügy óta londoni bálnának is neveznek, egyrészt azért, mert a trade-eket a JP Morgan londoni irodájában nyitották, másrészt azért, mert a pozíciók hatalmasak voltak. Az első bejelentések alapján a JP Morgan 2 milliárd dollár veszteséget könyvelt el ezeken a pozíciókon, de azóta kiderült, hogy a teljes veszteség közel 6 milliárd dollár volt. A bank ráadásul tiltott piacbefolyásolást is megvalósított, ezért pedig összesen közel 1 milliárd dollár bírságot kapott. Az ügy után Bruno Iksilt elbocsátották és gyakorlatilag bűnbakot csináltak belőle, azóta Franciaországban visszavontan él.A történet most azért lett újra érdekes, mert öt év telt el az ügy óta, most pedig az amerikai jegybank is perbe foghatja Iksilt, aki egyébként egy friss nyilatkozata alapján még örülne is a pernek, hiszen lehetősége lenne arra, hogy elmondja az ő szemszögéből is a történetet, megvédje magát és rámutasson arra, hogy kik az igazi bűnösök.- Nyilatkozta Iksil.A 2012-es gigantikus, 6 milliárdos veszteség, amit a JP Morgan ezeken a derivatív pozíciókon szenvedett el, nem igazán rázta meg a bankot, abban az évben 21,3 milliárd dollár volt a nyeresége a pénzintézetnek és bár az árfolyam abban az évben nagyot esett, a 2012-es mélyponthoz képest már több mint háromszorosára emelkedett az árfolyam.