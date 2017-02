8811 százalékot keresni egy részvénnyel?

A Kushal Tradelink nevű indiai vállalat részvényeinek az árfolyama 3 év alatt több, mint 8800 százalékot emelkedett, ráadásul volt egy 60 napos széria, amikor a részvényárfolyam csak emelkedett, mielőtt a hatóságok látókörébe került a papír, azóta viszont esik az árfolyam, ráadásul komoly szabályozás alá vették a cég részvényét. A Mumbai Tőzsdén jegyzett vállalat egyébként újrahasznosított papírral kereskedik, a cég részvényei centes papírokból váltak meghatározó részvényekké, a vállalat piaci kapitalizációja alapján bekerült a 300 legnagyobb cég közé. A 3 év alatt látott árfolyamemelkedés a legnagyobb azok között az ázsiai cégek között, amelyek legalább 500 millió dollárt érnek, a Kushal piaci kapitalizációja egyébként 878 millió dollár.

Az elképesztő emelkedés a hatóságok figyelmét is felkeltette, ezért január 24-e óta, a vállalat papírjaira különleges szabályok vonatkoznak. A hatóságok érdeklődését az keltette föl, hogy a Kushal papírjaiban érdekes árfolyammozgások, volumenek, kereskedési minták jelentek meg, ezért léptek és azóta a Kushal papírjainak kereskedése csak bizonyos korlátozások mellett lehetséges, a napi árfolyamelmozdulás például 2 százaléknál nem lehet magasabb. Azóta egyébként a részvényárfolyam jellemzően esik, de még így sem olcsók a papírok, hiszen a Kushal 61-szeres P/E rátán forog, miközben az indiai szektortársak csupán 30-ason.Az emelkedést egyébként gyakorlatilag a cég vezetője sem tudja megmagyarázni, de továbbra is optimista a vállalat kilátásaival kapcsolatban és a 2018 márciusában végződő pénzügyi évre az árbevétel duplázódását jelezte előre, a növekedés elsősorban annak köszönhető, hogy a vállalat új iparágakba is belép, a Kushal az egészségügyben, oktatásban és a szórakoztatóiparban keres lehetőségeket. A Kushal sztorija egyébként rávilágít arra, hogy érdekes folyamatok zajlanak feltörekvő ázsiai tőzsdéken, az elmúlt három évben a 10 legjobban teljesítő ázsiai részvényből, ugyanis 8 volt indiai kispapír.