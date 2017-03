9111 eurós bónuszt fizet a Porsche

Szerdán jó hírt kaptak a Porsche dolgozói, Stuttgartban egy speciális prémiumot jelentett be a vállalat, ami nem titkoltan a 911-es modell után "elnevezve" 9111 eurós egyszeri kifizetést jelent. A juttatás tartalmaz egy 700 eurós időskori hozzájárulást is.Nem véletlenül örülhetnek a Porsche dolgozók, hiszen a tavalyi év volt a legsikeresebb a vállalat történetében, a profit több, mint 14 százalékkal nőtt az előző időszakhoz képest. Azonban ha csak a rekord teljesítményt vesszük figyelembe, akkor akár még panaszkodhatnának is a dolgozók, hiszen egy évvel korábban 8911 eurót kaptak és arányaiban már lehet, hogy nem is olyan jó az idei bónusz. Viszont figyelembe véve azt, hogy a dízelbotrány komoly költségekkel járt a Porschét is birtokló Volkswagen-csoportnak, kifejezetten gáláns gesztus ez a menedzsment részéről. A Volkswagenen belül egyébként kizárólag a Porsche fizet ilyen prémiumot a dolgozóinak.A Porsche 22,3 milliárd eurós árbevételt ért el a 2016-os pénzügyi évben, ami 3,6 százalékkal magasabb az előző évhez képest, az üzemi eredmény közel 3,9 milliárd euró volt, ami több, mint 13 százalékkal magasabb az előző időszakhoz képest. A Porsche-részvények idén nem teljesítenek túl jól, év eleje óta több, mint 15 százalékkal csökkent a papírok árfolyama.

Az egyik fő versenytársnál más a helyzet, a Daimlernél 5 400 eurót kaphat közel 130 000 Mercedes-Benz alkalmazott a 2016-os év eredményei után, az ezt megelőző évben 5 650 eurót kaptak a dolgozók.