+168% idén - Felrobbant a német napenergiacég árfolyama

Elszállt az árfolyam

Egészen elképesztő, ami a német napenergiacég, a SolarWorld árfolyamával történik idén, úgy emelkedett 2,4 euróról 6,5 euróra, vagyis közel 168 százalékot az árfolyam, hogy igazán árfolyammozgató hír nem érkezett.

az iparág továbbra is durván túlkínálatos,

részben emiatt az eszközárak meredeken esnek,

ráadásul a cég egy olyan bírósági tárgyalás kellős közepén áll, amelynek kedvezőtlen kimenetele esetén akár a cég léte is veszélybe kerülhet (2013-ban a SolarWorld egyik szilícium-beszállítója, a Hemlock beperelte a német céget, mert az nem tartotta be a két cég közötti hosszútávú szerződést. Tavaly júniusban egy amerikai bíróság első fokon a SolarWorld szilícium-beszállítójának adott igazat, így a SolarWorldnek összesen közel 800 millió dollárt kellene kifizetnie)

Az elemzők továbbra sem optimisták

Rossz hírből pedig van bőven:Bennfentesek most úgy tudják, hogy másodfokon a korábbinál kedvezőbb döntés születhet a SolarWorldnek, emiatt emelkedhetett az árfolyam az elmúlt napokban.A Reuters konszenzusában szereplő 4 elemző közül ketten tartásra, ketten pedig eladásra ajánlják a SolarWorld papírjait, a célárak átlaga 5,2 euró, ami most már 10 százalékkal alacsonyabb, mint a mostani árfolyam. Az elemzők egyébként arra számítanak, hogy az elmúlt években jellemzően masszívan veszteséges cég a következő években is veszteséges marad.