A gyár, ahol nincs üzemvezető, és tablettel dolgoznak munkások

A legtöbb iparágban nagy presztízse van az olyan díjaknak, amelyek felhívják a versenytársak és a szektor szereplőinek figyelmét és egyértelmű versenyelőnynek tekinthető a cím birtoklása. A gyártószektorra ugyanakkor nem annyira jellemző a rivaldafény keresése, aminek Zákányi Virág, a GyártásTrend technológiai magazin főszerkesztője szerint több oka is van. Az egyik, hogy a sok nagyobb vállalat exportra termel, így nem kifejezett érdekük, hogy megméressék magukat a hazai szereplőkkel. Sok multinacionális vállalat anyacége pedig egyszerűen nem tartja fontosnak, hogy magyar leányvállalata benevezzen egy ilyen versenyre.A szervezők éppen ezért tartották fontosnak, hogy az idén harmadszorra meghirdetett Év Gyára verseny olyan nívós rendezvényeken is képviseltesse magát, mint a HUNGEXPO-n megrendezett nemzetközi járműipari beszállítói és járműfenntartó-ipari szakkiállítás, az AUTOMOTIVE HUNGARY és AUTÓTECHNIKA. A több napos eseményen így a kiállítók nemcsak az érdeklődőknek tudtak tájékoztatást nyújtani, de ők maguk is részletes információt kaphattak arról, miért érdemes nevezni gyárukat egy ilyen versenyre, és mi ennek a menete.

Az Év Gyára a HUNGEXPO-n

Zöldmezős beruházással építették föl a modern technológiát alkalmazó gyárat, a vállalkozás pedig kezdetektől szép eredményeket ért el, de mivel nevenincs cég volt, referencia nélkül, sok nagyobb piaci szereplő nem állt velünk szóba"

Sok olyan céghez bejutottunk a díjnak köszönhetően, amelyek csak komoly referenciával rendelkező vállalatokkal ülnek le. Ezek közül többet - például a GE Hungary-t vagy a Sematic Hungária Kft. - ma már ügyfelünknek mondhatunk.

A 3 milliárd forint alatti cégek, "Innováció" kategóriájának tavalyi győztese, az Adu Alba Kft. például három dolgot emelt ki , amelyet a díj elnyerésének köszönhetett. Az első, hogy megugrott a média érdeklődése a fából és műanyagból, ipari habokból készült csomagolóanyagok gyártásával foglalkozó cég iránt, miközben első helyre kerültek a Google találati listáján. Végül pedig, hogy ennek köszönhetően számos - későbbi - partner és vevő vette fel velük a kapcsolatot.A díjat először 2015-ben hirdették meg, a 3 milliárd forint alatti kategóriát akkor megnyerő, lemezmegmunkálással foglalkozó Prospera Europe Kft. idén is nevezett. "Cégünk korábban pályázatírással foglalkozott, de abból kiindulva, hogy nem lesznek mindig uniós támogatások, a közgazdász alapítók 2011-ben úgy döntöttek, hogy váltanak a termelőszektorra.- mondta a Portfolio-nak Böröcz András, a cég minőségbiztosítási vezetője.Ezért neveztek be először a megmérettetésre, hogy visszajelzést kapjanak, hányadán állnak a piachoz képest. A díj elnyerésével pedig nemcsak az bizonyosodott be, hogy jó irányba haladnak, de megnyíltak olyan ajtók is, amelyeken azelőtt hiába kopogtattak.Ugyanakkor azt is hozzáteszi a minőségbiztosítási vezető, hogy azzal, hogy nevük lett, a környékbeli vállalatok is felfigyeltek rájuk, sőt fejvadász cégek célkeresztjébe kerültek. "Korábban egyáltalán nem volt jellemző a fluktuáció, de mióta felkerültünk a térképre, nekünk is gondot okoz a munkaerőhiány: elcsábítják a konkurensek szakembereinket" - tette hozzá Böröcz.

A gyárban nincs üzemvezető, a szoftver irányítja a folyamatokat, ha pedig valahol csúszás van, például az ütemezett 1 óra helyett valamiért egy óra tíz percig tart egy folyamat, akkor a szoftver, ennek megfelelően másodpercek alatt újratervez.

A termelés kategóriánál például meg kell adniuk a gyártóknak többek között a forgási sebességet, a selejtszámot, a leállási időt és más paramétereket. A kérdőív csak 25 százalékban tartalmaz nyílt kérdéseket, amelyek kicsit szubjektívebb megítélésűek lehetnek, de egy kialakított pontrendszer alapján értékeljük azokat is

Azonban a problémát sikerült a cég előnyére fordítani: még komolyabb erőforrásokat fektetnek az innovációba és a gépesítésbe. "Ez a célkitűzés egyébként egybecseng a GE németországi beszállítói konferenciáján hallottakkal, ahol hangsúlyozták, hogy a jövőben olyan partenerekkel tudnak majd együttműködni, amelyek magas szinten adoptálják a digitális és innovatív folyamatokat a gyártásban" - mondta a szakember. Ezért a Prospera Europe idén is beadta jelentkezését a versenyre, ezúttal azonban nemcsak a legjobb menedzsmentfolyamatok kategóriában, hanem az ipar 4.0-ban is.A cégnél ugyanis saját elmondásuk szerint már most olyan technológiákat alkalmaznak, amit sok helyen még csak terveznek bevezetni. A Japánban legnépszerűbb Lean termelésütemező rendszert, az Asprovát alkalmazzák, "amely tíz másodperc alatt szervezi újra a cég életét.""Nincsnek papírok, fölösleges mozdulatok, mindenki tablettel dolgozik" - mondta Böröcz.A cég megrendelői nagyrészt külföldiek, de pont azokból az országokból - Ausztria, Németország, Svájc - ahol kifejezetten imponálnak az olyan címek, mint az Év Gyára. Főleg, hogy a versenyt német minta alapján indították el hazánkban is.A szintén Németországba exportáló Hafner Pneumatikánál azért neveztek a címre, hogy meglássák, hányadán állnak a versenytársakhoz képest, egyfajta benchmarkként felfogva a versenyt. "Egy ipar 4.0-ás szemináriumon hallottunk a versenyről, és úgy gondoltuk, hogy a cím elnyerése amellett, hogy jó marketingeszköz, számunkra is jó visszajelzés azzal kapcsolatban, milyen szinten állunk más gyártókhoz képest" - mondta Újváry Gergely, ügyvezető.Bár a versenyben induló gyárak más-más iparágakból jönnek, a szervezők szakmai partnerükkel, a Process Solutions-szel egy olyan, adatokra támaszkodó pályázati rendszert dolgoztak ki, amellyel összehasonlíthatóvá válik egy babaruhát gyártó cég egy gépipari beszállítóval.- mondta a Portfolio-nak a zsűriben is helyet foglaló Zákányi Virág.