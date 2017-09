A hazai középvállalatok adják a magyar gazdaság gerincét

a BÉT középvállalatokra kalibrált piaci szegmensének, az Xtendnek az elindítását jelentette be, amely egy olyan platform lesz, amelyen a vállalatok adminisztrációs költségei a fő piacokhoz (Prémium, Standard szegmens) képest alacsonyabbak lesznek, 2018 után sem kell IFRS szerinti beszámolókat készíteni, a tőzsde felé jelképes díjakat kell fizetniük a cégeknek, a vállalatok felkészülését tanácsadók (az induláskor 11 tanácsadó jelentkezett be a programra) segítik, és állami források is megjelennek az Xtendre belépő vállalatok számára. A kerekasztal beszélgetésben arra a kérdésre, hogy megtört-e a jég a hazai tőzsdei kibocsátásoknál, Végh Richárd elmondta, a BÉT hosszútávú stratégiát követ, az IPO-kat támogató struktúrákat kiépítették, jó irányba halad a tőzsde., európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár elmondta, újabb blue chipek tőzsdei bevezetése mellett a kormány stratégiájának lényege, hogy a kkv-k tőzsdére jutását segítse. Ezért hozták létre a Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alapot, amelynél hamarosan elkezdődik az alap alapkezelőjének a kiválasztása, ez az utolsó fázisban tart, az alapkezelő pedig már idén megkezdheti a működését. Az alapot kezdetben 14 milliárd forint tőkével látják el, a maximális 20 milliárd forintra pedig folyamatosan töltik fel. A Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap a következő 15 évben a magyar kkv-knak nyújt támogatást, már a tőzsdére lépés előtt. Emellett egy 1,4 milliár forintos mentoring programot is indítanak a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében., a Concorde MB Partners ügyvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a másodpiacon, a kibocsátás után is kötelező a vállalatoknak továbbra is kapcsolatban kell lenniük egy tanácsadóval, akit egyébként nem kirendelnek a tőzsdére igyekvő vállalatok mellé, hanem a cégek választhatják meg tanácsadójukat. A tanácsadó feladata lesz a tőzsdére készülő vállalatok üzleti, pénzügyi és jogi átvilágítása, az eredményekről nyilatkozatot kell tenni a piacműködtető (BÉT) felé, vagyis a tanácsadókat komoly felelősség terheli.arról beszélt, hogy hogyan tervez a vállalata, a Videoton Holding vezérigazgatója fontosnak tartja, hogy gyorsan hozzon meg döntéseket a cég, és a jövőre a legjobb felkészülés a beruházás, amit a Videoton inkább kis lépésekben tesz meg, 30-150 millió forint közötti lépésekben költik el a több milliárd forintos éves szintű beruházási keretet. Általánosságban az mondható el, hogy a multinacionális cégeknél kumulálódott a tudás az elmúlt évtizedekben, hiszen a képzett egyetemisták nagy része is náluk helyezkedett el, viszont ezeknek a nagyvállalatoknak a spinoffjai kis és közepes magyar vállalatoként is sikeresek lehetnek, hiszen azt a tudást viszik tovább, amit a multiknál ellestek. Egy esetleges tőzsdére lépéssel kapcsolatban Lakatos elmondta, hogy az 1990-es évek végén a Videoton sok pénzt költött a tőzsdére lépés előkészítésére, és egyébként nem csak a budapesti tőzsdén jegyezték volna a magyar cég részvényeit, a dotcom lufi kipukkanása azonban mindent felülírt. A Videoton jelenleg nem tart a tőzsde felé, de nincsenek dogmáik, gyorsan megváltozhat a véleményük, így a tőzsdére lépés is terítékre kerülhet még.a Waberer's International vezérigazgatója azzal kapcsolatban adott tanácsot a hazai közepes vállalatoknak, hogy hogyan lehet kis cégből nagyvállalatot létrehozni. A Waberer's-nél fontos döntés volt, hogy már a kezdetek kezdetén tudatosan lemondtak a piac jelentős részéről, csak a ponyvás szállításra és csak a nagyobb ügyfelekre koncentrálnak. Fontos kérdés a vállalat finanszírozása is, ebben az önfinanszírozástól a tőzsdére lépésig széles a spektrum, a Waberer's tulajdonosai idén az utóbbi mellett döntött, de ezt megelőzően hosszú utat járt be a vállalat, a cég nagytulajdonosa, egy private equity cég által nyújtott finanszírozás volt az, ami a nemzetközi terjeszkedést, az akvizíciókat tett lehetővé. Minden finanszírozási formának vannak előnyei és hátrányai, a private equitynél előny például, hogy sokat tanulhat a vállalat vezetése a magántőke társaságtól, hátrány lehet viszont, hogy a tulajdonossal egyeztetések szükségesek, kompromisszumokat kell velük kötni. Végül a Waberer's idén tőzsdére ment, ezzel a motiváció részben a további terjeszkedés is volt, de a jövőben is használná a társaság a tőzsdei jelenlétét, például további akvizíciók finanszírozására. A tőzsdei jelenléttel egyébként elégedettek, az IPO-ból befolyt összegből megvásárolta a Waberer's lengyel versenytársát.A kis és közepes vállalkozások a magyar gazdasági teljesítmény közel harmadát adják, emelte ki, az EY partnere, a BÉT 50 2017-es kiadványa kapcsán. Az BÉT 50-ben szereplő cégek átlagos árbevétele 12 milliárd forint, 337 alkalmazottat foglalkoztatnak, az exportarány pedig közel egyharmad, a cégek közel fele, 23 családi vállalkozás. Ezeknél a cégeknél egyébként csak 13 olyan van, ahol a vezetőségben vagy a tulajdonosok között nők is vannak, ez az arány Dezse szerint magas, de az arányt tovább kellene növelni. A panelbeszélgetésben Ágházi Gyula (vezérigazgató, Gránit-Pólus Management Zrt.), Lakics Péter (ügyvezető igazgató, Lakics Gépgyártó Kft.) és Simon Tamás (CFO, partner, Qualysoft Informatikai Zrt.) beszélt arról, hogyan építette fel, milyen szemlélettel vezeti cégét. Lakics Péter kiemelte, a termékspecializáció alapvetően meghatározza a cég működését, pont a specializáció miatt tud európi szinten is kiemelkedőt nyújtani a vállalat. Simon Tamás szerint a sikerük egyik kulcsa, hogy a kezdetektől fogva értették a multinacionális cégek nyelvét, őket támadták be a szolgáltatásaikkal. Ágházi Gyula a korábbi évek fejlesztéseit emelte ki, ahol a vállalat (korábban TriGranit) nem tradicionális projekteket akart megvalósítani, de a sikert pont az hozta, hogy valami újat akart létrehozni a vállalat.