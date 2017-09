A legnagyobb befektetőknek is izgalmas még Magyarország

Nincs még vége a kínai sztorinak, sőt

, a Fidelity kínai részvénypiaccal foglalkozó portfolio menedzsere a Kínában látható változásokról, a lehetséges kockázatkról beszélt, de arra is kitért, mik lehetnek a gazdasági növekedés motorjai a következő években.Ma szerint abban, hogy idén kiemelkedően teljesítenek a kínai részvénypiacok, elsősorban annak van szerepe, hogy a kínai kormány nagyívű reformokat hajt végre, amik közül több már eredményeket is hozott.

A reformcsomag egyik kiemelt eleme, hogy az elmúlt évtizedekben a különböző iparágakban kiépített túlkapacitásokat leépítik, főként azokat szüntetik meg, amelyek környezetszennyezőek. A folyamat azonban nem egyszerű, hiszen a helyi kormányzatok ellenérdekeltek a kapacitások leépítésében, mivel egymással is versenyeznek, ezért a központi kormány által kitűzött célokat nem sikerült megvalósítani. Idén azonban sokkal hatékonyabb eszközökhöz nyúlt a kínai kormány, mint az elmúlt években, országszerte közel 6 ezer hivatalnokot küldtek a helyi kormányzatokhoz azért, hogy felügyeljék a kapacitások leépítését, de több esetben arra is sor került, hogy az ellenálló üzemeket egyszerűen leválasztották az elektromos hálózatról, így azok nem tudták folytatni a termelést.

A kapacitáscsökkentéseknek már érződnek a hatásai, több iparágban megemelkedtek a termékárak, így például a cement- és az acéliparban is, az infláció is nagyot emelkedett, és ezzel párhuzamosan a vállalatok bevétele és profitabilitása emelkedett, ami nem a volumenek növekedésének, hanem a termékárak emelkedésének tudható be, részben ez húzta felfelé a kínai részvénypiacokat is. De a profitabilitás emelkedésének nem csak a túlkapacitások leépítése volt az oka, a marzsok javulásában az is segített, hogy a korábbi gyakorlattól eltérően a kínai állami vállalatoknak engedélyezték, hogy tömegesen bocsátsanak el alkalmazottakat.A részvényárfolyamokat az is felfelé hajtotta, hogy a kínai gazdasági növekedés továbbra is magas, a növekedés egyre nagyobb részét pedig egyre inkább a belső fogyasztás adja, egyre inkább ez, és egyre kevésbé az export az, ami hozzájárul a gazdasági növekedéshez.

A lakossági fogyasztás növekedése több szektorban is nagy bevételnövekedést, ezzel párhuzamosan pedig jó részvénypiaci befektetési lehetőségeket is hoz. Ilyen terület a biztosítási szektor, az oktatás, a technológiai szektor vagy az e-kereskedelem is. A biztosítási szektorban érdekes befektetési lehetőség a China Pacific Insurance Group, amely az ország harmadik legnagyobb biztosítója, az oktatási szegmensben vonzó befektetés a New Oriental Ed & Tech Group, amely az oktatási piac növekedésével együtt dinamikusan növelte bevételeit és profitját is az elmúlt években, a tech szektorban pedig az Alibaba érdekes, amelynek a profitabilitása jelentősen javulhat a következő években.

Azok a vállalatok, amelyek ezekben az iparágakban tevékenykednek, már egyre kevésbé másolják a nyugati nagyvállalatokat, hanem egyre inkább iparági vezetőkké válnak. Kínában a beruházások GDP-hez viszonyított aránya nagyot emelkedett az elmúlt években, ezzel a nemzetközi rangsorban is nagyot lépett előre az ország.

Lehetőségek és kockázatok a feltörekvő piacokon

továbbra is vonzók a feltörekvő piaci kötvények, mivel relatíve magas hozamot nyújtanak, ami érdekes befektetéssé teszi ezeket a papírokat az alacsony globális hozamkörnyezetben,

vannak kockázatok a feltörekvő piacokon, de a Fidelity szerint a feltörekvő gazdaságok lényegesen jobb állapotban vannak, mint az előző gazdasági ciklusokban, így a felmerülő kockázatokat is jobban tudják kezelni, mint korábban,

érdemes "kimazsolázni" a megfelelő befektetéseket, hiszen a különböző országok gazdaságai és vállalatai egymástól nagyon eltérő ciklusban mozognak. A Fidelity több mint 65 ország kötvénypiacát vizsgálja, több mint 550 vállalat kötvényeit monitoringozza, hogy a megfelelő befektetéseket találja meg.

És hogy mi lehet a növekedés motorja a következő években? A kínai fiatalok közül egyre többen tovább tanulnak, évente több millió olyan fiatal kerül ki a kínai oktatási rendszerből, akik jól képzettek, és szinte azonnal bevethetők az innovatív iparágakban., a feltörekvő piaci kötvények termékspecialistája az előadásában arról beszélt, hogy hogyan teljesítettek a feltörekvő országok állampapírjai az elmúlt években, jelenleg milyen értéket lát a kötvényekben, most melyik kötvényekben van fantázia, és arról is beszélt, hogy a Fidelity milyen nyitott pozíciókkal rendelkezik a kötvénypiacokon.A Fidelity szakembere szerintAz elmúlt időszakban nagyot emelkedett a feltürekvő piaci kötvények árfolyama, ezzel párhuzamosan a kötvényhozamok meredeken csökkentek, a teljes képhez azonban hozzátartozik, hogy a feltörekvő kötvényhozamok még mindig jóval magasabbak, mint sok fejlett piaci kötvényhozam, ezért a feltörekvő piacok továbbra is vonzók a befektetők számára. További előnye ennek az eszközosztálynak, hogy relatíve alacsony a korreláció a feltörekvő piaci kötvények és más kötvénypiacok vagy a fontosabb részvénypiacok között, ezért különösen alkalmasak a feltörekvő piaci kötvények arra, hogy a befektetők diverzifikálják velük a portfólióikat.

Növekedés: a feltörekvő országok gazdasági növekedése kiemelkedő volt az elmúlt negyedévekben, részben emiatt váltak vonzóvá ezeknek az országoknak a kötvényei

a feltörekvő országok gazdasági növekedése kiemelkedő volt az elmúlt negyedévekben, részben emiatt váltak vonzóvá ezeknek az országoknak a kötvényei Kína: a kínai gazdaság stabilizálódott, ebből pedig gyakorlatilag a világgazdaság egésze profitált,

a kínai gazdaság stabilizálódott, ebből pedig gyakorlatilag a világgazdaság egésze profitált, Aktív központi bankok: a világ nagy jegybankjai (EKB, Fed, BoJ, BoE) különböző eszközökkel támogatják a gazdasági növekedést, ez pedig jó hatással van a kockázatos tőkepiaci eszközök iránti keresletre

a világ nagy jegybankjai (EKB, Fed, BoJ, BoE) különböző eszközökkel támogatják a gazdasági növekedést, ez pedig jó hatással van a kockázatos tőkepiaci eszközök iránti keresletre Stabilizálódó nyersanyagárak: 2015-2016-ban a nyersanyagárak volatilis időszakon mentek keresztül, több fontos nyersanyag ára meredeken esett, az elmúlt negyedévekben azonban valamelyest stabilizálódtak a nyersanyagárak, ez pedig segíti a (főként nyersanyagexportőr) feltörekvő országokat, és azok devizáit

2015-2016-ban a nyersanyagárak volatilis időszakon mentek keresztül, több fontos nyersanyag ára meredeken esett, az elmúlt negyedévekben azonban valamelyest stabilizálódtak a nyersanyagárak, ez pedig segíti a (főként nyersanyagexportőr) feltörekvő országokat, és azok devizáit Gyenge dollár: az amerikai fizetőeszköz sokat gyengült az elmúlt hónapokban, ami alapvetően támogatja a feltörekvő gazdaságokat

A feltörekvő kötvénypiaci rali mögött öt fontos tényező áll:Azt sem szabad azonban elfelejteni, hogy a nagy ralit az is elősegítette, hogy jelentős tőke áramlott a feltörekvő országok kötvénypiacára. Az utolsó kimagasló év 2012 volt, amikor közel 100 milliárd dollár tőke áramlott feltörekvő piaci kötvényekbe, az elmúlt évek azonban gyengébbek voltak, idén azonban újra jelentős a tőkebeáramlás, 2017 eddig eltelt közel 9 hónapjában már közel 90 milliárd dollár tőke áramlott ebbe az eszközosztályba, vagyis közel annyi, mint az előző csúcsévben, 2012 egészében. A tőke nagyrészt dollárkötvényekbe áramlott, csupán a tőke harmadát fektették helyi devizában jegyzett kötvényekbe. Érdemes azonban megjegyezni, hogy a tőke nagyrésze állampapírokba érkezett, miközben a feltörekvő vállalati kötvények kevésbé népszerűek.További érv a feltörekvő piaci kötvények mellett az, hogy a reálhozamok a fejlet országok némelyikében már a negatív tartományban vannak, miközben a feltörekvő országok kötvényhozamai ennél jóval magasabban állnak, a kettő közötti táguló hozamkülönbözet pedig a feltörekvő piacok felé tereli a tőkét.

A magyar jegybank az elmúlt években folyamatosan csökkentette az irányadó kamatrátát, sőt, az overnight betéti kamatláb (vagyis a kamatfolyosó alja) legutóbb -0,15 százalékra csökkent, ezzel párhuzamosan azonban az infláció valamelyest emelkedett, amit részben az okoz, hogy a rekordalacsony munkanélküliségi ráta mellett a munkabérek jelentősen emelkedtek, a Fidelity a munkaerőpiaci helyzet alakulása alapján a magyarországi infláció további emelkedésére számít. A Fidelitynek egyébként van aktív pozíciója magyar állampapírokban, a stratégiájuk lényege az, hogy a rövidebb lejáratú állampapírokat alul-, a hosszabbakat pedig felülsúlyozzák a portfóliójukban.

Jegybanki mérlegek leépítése: a feltörekvő piaci kötvényekbe áramló tőke szempontjából kiemelten fontos a nagy jegybankok monetáris politikájának az alakulása, a múltban ugyanis a kettő között erős volt a korreláció, amennyiben a fejlett országok jegybankjai elkezdik leépíteni a mérlegüket, akkor jelentősen csökkenhet a feltörekvő országok kötvénypiacaira érkező tőke volumene.

a feltörekvő piaci kötvényekbe áramló tőke szempontjából kiemelten fontos a nagy jegybankok monetáris politikájának az alakulása, a múltban ugyanis a kettő között erős volt a korreláció, amennyiben a fejlett országok jegybankjai elkezdik leépíteni a mérlegüket, akkor jelentősen csökkenhet a feltörekvő országok kötvénypiacaira érkező tőke volumene. Kína: a kínai növekedést az elmúlt években részben a felpörgetett hitelkihelyezés hajtotta, ez felhajtotta a nyersanyagárakat, a kínai import pedig felpörgette az exportorientált gazdaságokat, ezek a folyamatok több csatornán keresztül pozitívan hatottak a feltörekvő gazdaságokra. Az elmúlt hónapok azonban ennek az ellenkezőjéről szóltak, a hitelkihelyezés üteme jelentősen lassult, és bár ennek a negatív gazdasági hatásai egyelőre nem látszanak, a Fidelity szerint egy esetleges kínai lassulás érzékenyen érintené a (elsősorban exportorientált) feltörekvő országokat és azok kötvénypiacát is.

A Fidelity a helyi devizában denominált feltörekvő piaci kötvények közül felülsúlyozza a magyar, az orosz, a thaiföldi, a malajziai, az indonéz és a perui kötvényeket, és alulsúlyozza a kolumbiai, a brazil, a dél-koreai és a tajvani kötvényeket.

A fontosabb devizákban kibocsátott feltörekvő piaci kötvények közül többet azért súlyoz alul a Fidelity, mert bár az ottani gazdasági növekedés magas, a kötvényekben már nem lát értéket (Mexikó, Dél-Afrika, Fülöp-szigetek) , de vannak olyan országok kötvényei, amiket azért vesz, mert sokan alulsúlyozzák őket (Ukrajna, Azerbajdzsán, Elefántcsontpart), és érdemes még kiemelni Argentínát, ahol szinte mindent szeret a Fidelity, a kormányzat elkötelezettségét, a gazdasági fundamentumokat, a helyi devizát is.

