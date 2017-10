A Lufthansa veszi meg az Air Berlint - Ha hagyják

Megszületett a megállapodás a Lufthansa és az Air Berlin között és alá is írták - jelentették be reggel. A Lufthansa 210 millió eurót fizet a fizetésképtelen német légitársaság részeiért, ezzel megerősítve pozícióját, mint a legnagyobb német légitársaság. A Lufthansa arra használja az Air Berlin eszközeit, hogy diszkont üzletágát, az Eurowingset bővítse.A Lufthansa abban bízik, hogy az év végéig jóváhagyják a felvásárlást az európai szabályozó hatóságok. De lehet, hogy ez nem lesz egyszerű.Az osztrák versenyhatóság közölte, hogy felemeli majd a hangját az Európai Bizottságnál a felvásárlás ellen, mert a tranzakció része a Fly Niki akvizíciója is, így pedig a bécsi repülőtéren számos útvonalon monopolpozícióba kerül a Lufthansa.A Ryanairnek szintén nem tetszik a felvásárlás, az ír diszkont légitársaság azzal fenyegetőzik, hogy jelenti az Európai Bizottságnál a felvásárlást. Miután augusztusban bejelentette a fizetésképtelenséget az Air Berlin, a hírek szerint a Ryanair is érdeklődést mutatott a légitársaság iránt, de végül nem tett rá ajánlatot.