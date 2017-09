A Lufthansa viheti a csődbe ment német légitársaságot

Az Air Berlin hivatalos közleménye szerint legalább egy vagy több megállapodás lesz legalább egy vagy több ajánlattevővel. A Lufthansa és az easyJet a repülési üzletágról tárgyal, a többi eszközről, mint például a repülőgép-karbantartási divízió más ajánlattevőkkel tárgyalnak majd, amire még október 6-ig várják az ajánlatokat.A Reuters értesülései szerint a Lufthansa viheti majd a légitársaság legnagyobb részét. Korábban a Lufthansa vezérigazgatója azt nyilatkozta, hogy igényt tartanak arra a 38 gépre (hajózó személyzettel együtt), amit az Air Berlintől lízingeltek, valamint további 20-40 rövid távú repülésre alkalmas gépre.Az Air Berlin augusztusban jelentette be, hogy csődvédelembe menekül, miután az egyik nagytulajdonosa, az Etihad leállította a tőkeinjekciókat. A német légitársaság 144 gépből álló flottát üzemeltet és közel 8000 dolgozója van. Többen is bejelentkeztek a cég (vagy egyes részei) iránt, a Lufthansa és az easyJet mellett például Niki Lauda, a Zeitfracht, az EnBW, a British Airways anyavállalata, az IAG és egy kínai befektető, Jonathan Pang is. A Ryanair is érdeklődött az Air Berlin iránt, de végül nem tett ajánlatot. Az Air Berlin gépei, alkalmazottai és leszállási jogai is értékesek a versenytársaknak.A tárgyalások október 12-ig folytatódnak, vagyis az előzőleg várt szeptember 25-i dátumig nem születik majd megállapodás. Egyelőre a Reuters értesüléseit sem az easyJet, sem a Lufthansa nem kommentálta.