A Magyar Posta nagy trükkje: itt a csomagfeladási limit

Az intézkedésre azért van szükség, hogy a Magyar Posta az év végi élénk küldeményforgalomban is az eddig megszokott, magas színvonalú szolgáltatást tudja nyújtani ügyfeleinek

megnövelt logisztikai kapacitással,

létszámbővítéssel,

szükség esetén rendkívüli kézbesítési napok bevezetésével,

12 nagyvárosban ünnepi csomagponti kézbesítéssel,

a 10 legnagyobb forgalmú csomagautomatánál rekeszbővítéssel készül.

Ezeket a termékeket érinti

MPL Üzleti csomag: A nem szerződéses vállalkozóknak és magánszemélyeknek szól az MPL Üzleti csomag egyszerűsített szolgáltatástartalommal. Maximális tömeg a címhelyre címezve 40 kg, a postára címezve 30 kg, PostaPontra címezve 20 kg. A legkisebb méret 120*175, hosszúság max. 2 méter.

MPL Netcsomag: Háromfajta méretkategória, a maximális súly 20 kg lehet. A küldemények háznál, telephelyen, MOL és Coop PostaPonton és Csomagautomatából is átvehetők.

A Zoom.hu portál szúrta ki , hogy a Magyar Posta trükkös módszerrel készül a karácsonyi csomagszállítási őrületre.Ezek szerint november 15-től visszavonásig a zökkenőmentes küldeménykezelés érdekében a Magyar Posta csomagfeladási limitet vezet be. Az intézkedés kizárólag a nem szerződéses ügyfeleket érinti, akik naponta legfeljebb 5 darab MPL Üzleti csomagot és 5 darab MPL Netcsomagot adhatnak fel.- áll a közleményben, amiben az állami vállalat tulajdonképpen elismeri, hogy a csomagfeladás korlátozása nélkül nem tudná ellátni az alapvető feladatát.Pedig a posta nem is olyan rég,Majtényi Kálmán, a Magyar Posta vezérigazgató-helyettese akkor azt mondta, hogy a karácsony előtti két hónapban a tapasztalatok szerint megemelkedik a napi átlagos csomagforgalom, az ünnep előtti négy-öt hétben pedig megduplázódik. A posta erre a kiemelt időszakra elmondása szerint:Akkor még nem reklámozták az "innovatív", most megjelent limit bevezetését.

