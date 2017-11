A magyar tőzsde a felelős vállalatirányítási ajánlásokban is élen jár

, Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagja a vállalatirányítás és a tőzsde kapcsolatára kitérve arról beszélt, hogy amikor a Magyar Nemzeti Bank megvásárolta a hazai tőzsdét, akkor azzal az volt a célja, hogy életet leheljen az osztrák irányítás alatt halódó börzébe, és reális finanszírozási lehetőséget teremtsen például a haza középvállalatok számára, de célja volt az is, hogy a hazai vállalatvezetőket támogassa., a Nemzetgazdasági Minisztérium pénzügyekért felelős államtitkára, és az MKT Felelős Vállalatirányítás Szakosztály elnökségi tagja a hazai gazdaság versenyképességének alapjairól tartott előadást, amiben kiemelte azokat a kormányzati intézkedéseket, amelyek Magyarország versenyképességét javították a mostani gazdasági ciklus elejétől, vagyis 2009-től egészen mostanáig. Előadásában bővebben kitért a hazai munkaerőpiac kihívásaira, három társadalmi csoportot nevezett meg, amelyeket be lehetne vonni az elsődleges munkaerőpiacra: munkanélküliek, közfoglalkoztatott, sérülékenyek (idősek, fiatalkorúak, GYES-en GYED-en lévő édesanyák), az ő bevonásuk azért lenne fontos, mert ma a munkanélküliségi ráta rekord alacsony, 4,2 százalékon áll, több szektorban kritikus a munkaerőhiány. Az eszközök között az egyik legfontosabb az oktatás, a másik pedig a megfelelő bérszínvonal. Magyarországot gyakran éri az a kritika, hogy mi vagyunk Németország autóösszeszerelő üzeme, ami Hornung Ágnes szerint, ha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor igaz is, de ebből a szempontból a régiónk több országa is hasonló helyzetben van. Az autóipar a munkahelyteremtés vagy az export szempontjából kiemelt jelentőségű, így azt meg kell tartani, de más területeket is fejleszteni kell az iparon belül, így a gyógyszergyártást, a zöld gazdaságot, a specializált gépgyártást, ezeken lehet a fókusz a következő években., a Budapesti Értéktőzsde elnök-vezérigazgatója, az MKT Felelős Vállalatirányítás Szakosztályának elnöke a felelős vállalatirányítás és a tőzsde kapcsolatáról beszélt. A tulajdonosi és a menedzsment érdekek érvényesítése különösen érdekes a tőzsdei vállalatok esetében, hiszen ezeknél a társaságoknak akár több ezer tulajdonosa is lehet. A Budapesti Értéktőzsde már 2004-től van egy felelős vállalatirányítási ajánlás, ami azt jelenti, hogy minden tőzsdére bevezetett társaságnak minden évben egy jelentést kell magáról elkészítenie, hogy a menedzsment a tulajdonosok érdekének megfelelően működik. Ebben egyébként a BÉT élen járt, hiszen a Bukaresti Tőzsdén csak tavaly vezették be ezt a rendszert. A BÉT Prémium kategóriájába bevezetett vállalatok működése nagymértékben megfelel a BÉT ajánlásainak, a Standard kategóriába tartozó cégeknél azonban még van tere a javulásnak. Ezután Végh Richárd arról beszélt, hogy milyen módon szolgálhatja a tőzsde az emberek, a társadalom érdekeit, itt egy tanulmányra hivatkozott, amelyben azt állapították meg, hogy a tőkepiac egyik legfontosabb feladata, hogy a növekedés forrása legyen, a banki források mellett a vállalatoknak rendelkezésére kell állnia a tőkepiaci finanszírozásnak is, ráadásul a tőzsde abból a szempontból is hatékony, hogy a kockázatok megosztását is szolgálja, hiszen a részvénytársasági formában egy társaságnak akár több ezer tulajdonosa lehet, egy vállalat által vállalt kockázatot ezen keresztül lehet több tulajdonos között elosztani. A BÉT tulajdonosának, az MNB-nek a definíciója szerint a tőkepiac egyik legfontosabb funkciója, hogy forrásbevonási alternatívát jelentsen a vállalatok számára, elősegítse hatékony, átlátható működést, ezen keresztül Végh szerint a tőzsde hozzájárul a gazdaság kifehérítéséhez. A tőzsde a BÉT elnöke szerint a megtakarítások kezelésében is kulcsfontosságú szerepet tölt be, különösen az alacsony hozamkörnyezetben, hiszen a befektetők érzik, hogy el kell mozdulniuk a kockázatosabb eszközök, például a tőzsdén kereskedett részvények és kötvények felé. De nemzetgazdasági szempontból is fontos eszköz a tőzsde, hiszen angazdaságfejlesztés egyik eszköze is lehet. Ezt felismerve állami támogatást és jogszabálymódosításokat is kapott a tőzsdefejlesztés, többek között hamarosan elindul a Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap, amelynek a célja, hogy olyan kkv-kba fektessen, amelyek hamarosan megjelenhetnek a BÉT kkv piacán, de mentori programot is működtet a BÉT a tőzsdére lépés támogatására.