A magyarok is nagyot kaszálhatnak a Mol gigaberuházásán

A Mol hosszú távú vállalati stratégiájának további részleteiről is szó lesz a Portfolio Investment Energy Forum 2017 konferencián. Még nem késő regisztrálni. ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A beruházás eredményeképpen a Mol-csoport a társaság várakozásai szerint Közép-Európa fő poliéter poliol és propilén glikol gyártójává válik - és Európában is az egyik legnagyobb lesz -, amely a kőolaj kitermeléstől kezdve a poliolok gyártásáig integrált értéklánccal rendelkezik.

"Ipartörténeti jelentőség"

Petrolkémiai komplexum, tervezett átadása 2021, a beruházás összértéke 271 milliárd forint.

2009-ben megkezdődött az üzemszerű besajtolás a Szőreg-1 gáztárolóba, amely 150 milliárd forintos beruházás volt. A gázelőkészítő üzemrész Algyőn. Fotó: MTI/Beliczay László

A gázelőkészítő üzemrész Algyőn. 2011-ben készült el a Városföldet a horvátországi Slobodnicával összekapcsoló nagynyomású gázvezeték. A magyarországi beruházás 80 milliárd forintba került. A Horvátországot és Magyarországot összekötő gázvezeték drávaszerdahelyi állomása. A földgázvezeték a horvát oldalon 80,5 kilométer hosszan, a magyar oldalon 210 kilométer hosszan fut. Fotó: MTI/Kálmándy Ferenc

A Horvátországot és Magyarországot összekötő gázvezeték drávaszerdahelyi állomása. A földgázvezeték a horvát oldalon 80,5 kilométer hosszan, a magyar oldalon 210 kilométer hosszan fut. 2005-ben készültek el az EU 2005 projekt üzemei, a gázolaj-kénmentesítő, a motorbenzin-kéntelenítő és egy hidrogéngyár, ugyancsak Százhalombattán, összesen mintegy 60 milliárd forint beruházással. A hidrogéngyár egyik reaktorának belső tere. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A hidrogéngyár egyik reaktorának belső tere. A Mol 2001-ben adta át a közel 60 milliárd forintos beruházással megvalósított késleltetett kokszoló üzemet százhalombattai telepén, a Dunai Finomítóban. A kokszoló üzem tornya és a koksztörőfej. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A kokszoló üzem tornya és a koksztörőfej. A társaság 2015-ben adta át Tiszaújvárosban a Butadién üzemet, amelynek költsége 35 milliárd forint volt. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

2010-ben átadták az Arad-Szeged földgázvezetéket, amelynek hazai szakasza mintegy 9 milliárd forintból valósult meg. Szűrő-szeparátorok a csanádpalotai mérőállomáson a román-magyar gázvezetéken. Fotó: MTI/Kelemen Zoltán Gergely

A Mol még július 20-án jelentette be , hogy történetének egyik legnagyobb organikus beruházására készül, és mintegy 1 milliárd dollárt fordít a műanyag alapanyag poliolok gyártására alkalmas petrolkémiai komplexum létrehozására. Október közepén aztán a Mol újabb szerződést kötött a thyssenkruppal, amely a nyári bejelentés szerint az Evonik IP-vel együtt a "technológia szívét" szállítja majd a petrolkémiai komplexumhoz; ennek az új szerződésnek az értelmében a projekt egy propilén glikol termelési egység hozzáadásával is bővül.Október végén az Európai Bizottság is engedélyezte a Mol Nyrt. tiszaújvárosi petrolkémiai üzeméhez nyújtott 131 millió eurós (mintegy 40 milliárd forint) állami beruházási támogatást. A döntés kapcsán Fasimon Sándor, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója válaszolt a Portfolio kérdéseire.Fasimon Sándor: Az ipari létesítmény évente 200 000 tonna propilén-oxidot termel majd. Az új termékcsalád bevezetésével nemcsak piaci pozícióját erősítheti a Mol-csoport Közép-Kelet-Európában, de tovább növeli a finomítás-feldolgozás értékláncának integrációját is. A vegyipari beruházásaink esetén 10 százalékot meghaladó megtérüléssel számolunk.A beruházás tervezett időtartama 2017-2021, vagyis az üzem várhatóan 2021-re épül meg, amelyet próbaüzem követ.A beruházás megvalósulása alatt az építési fázisban várakozások szerint több ezer indirekt munkahelyet teremt, mely jelentősen élénkíti a helyi gazdaságot. A beruházás megvalósítása kapcsán a Mol nem köteles közbeszerzési eljárásokat lefolytatni. Ettől függetlenül, ahogy minden nagyobb hazai beruházás esetén törekszünk arra, hogy minél több magyar beszállítót vonjunk be.A gyártás során alkalmazott korszerű technológia összhangban van a Mol-csoport fenntartható fejlődés iránti elkötelezettségével, és jóval környezetbarátabb, mint a korábbi fejlesztésű technológiák. Ennek egyik fokmérője, hogy a módszernek köszönhetően nem keletkezik jelentős mennyiségű (szinte a nullával egyenlő) környezetet terhelő melléktermék.A petrolkémiai komplexum építését célzó beruházásunk fontos lépés a Mol-csoport 2030-as stratégiájának megvalósításában, amely révén a vállalatcsoport Közép-Kelet-Európa vezető vegyipari vállalatává alakul át. És ha már petrolkémiáról van szó ennek a célnak az eléréséhez járul hozzá a szintén Tiszaújvárosban, a 2015-ben átadott butadién üzem, amely a műgumigyár alapanyagát biztosítja majd, valamint az itt épülő műgumigyár is, amely évi 60 ezer tonna szintetikus gumit termel majd, és több mint száz új munkahelyet teremt.A Mol korábbi tájékoztatásából lehet tudni, hogy a komplexum több létesítményből áll majd: a propilén-oxid üzemen kívül több poliol gyártósorból és számos, az üzemek működéséhez szükséges kiszolgáló létesítményből. A poliolokból előállítható poliuretán műanyagokat világszerte széles körben alkalmazzák az építőiparban, autó-, csomagoló-, és bútoriparban. Az Evonik IP és ThyssenKrupp vállalatok által kifejlesztett propilén-oxid gyártási technológia pedig egyben a belépőt is jelentheti a Molnak a vegyipar egyéb, rendkívül nyereséges területeire.A Tiszaújvárosban felépülő komplexum a Mol-csoport és Borsod-Abaúj-Zemplén megye legnagyobb organikus beruházási projektje lesz a következő öt évben. Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatójának korábbi szavai szerint nem pusztán vegyipari, hanem "ipartörténeti jelentőségű" beruházás indul, hiszen az a 10 legalacsonyabb jövedelmű európai régió egyikében valósul meg és csökkenti az országon belüli gazdasági egyenlőtlenségeket. A beruházás térség fejlődésére várható kedvező, például munkahelyteremtő hatását az Európai Bizottság is hangsúlyozta az állami támogatást engedélyező döntése indoklásában. A beruházás nagysága, illetve a magyar gazdaság egészére várható pozitív hatásai magyarázzák azt is, hogy a kormány az ország történetében a legnagyobb olyan egyszeri beruházási támogatást ítélte oda a projektnek, amellyel magyar irányítású vállalatot támogat. A támogatás társasági adókedvezményből, valamint 37,7 millió euró (11,7 milliárd forint) egyedi kormánydöntésen alapuló beruházási támogatásból áll.Ennek kapcsán érdemes áttekinteni, melyek voltak a társaság "újkori" történetének, vagyis a rendszerváltást követő legnagyobb beruházásai. Amint azt az alábbi lista mutatja, a poliol projektet értékben követő legjelentősebb Mol-beruházások mind a 2000-es években valósultak meg.A Mol Magyarországon évente átlagosan 100 milliárd forintot fordít beruházásokra. Ami a petrolkémiai üzletágat illeti, a társaság a 2030-as hosszú távú stratégiájában körvonalazott tervek szerint 4,5 milliárd dollár értékben szándékozik beruházni az üzletágban 2017 és 2030 között.