A nap beteg ábrája: 1000 százalékos emelkedés néhány perc alatt

A részvénypiacokon gyakran láthatunk egészen furcsa elmozdulásokat, gyakran különösebb ok nélkül, akár pár óra leforgása alatt emelkednek, vagy éppen válnak köddé milliárdok egy-egy cég piaci kapitalizációjából.A mostani sztori középpontjában álló West High Yield esetében ugyan volt háttere az emelkedésnek, de akkor is durva, hogy egy olyan cég árfolyama, melynek nincsenek bevételei ötszörösére emelkedjen néhány perc leforgása alatt. A kanadai bányavállalat árfolyama azután lőtt ki, hogy bejelentették, eladták a cég magnéziumkészleteit 750 millió dollárért a marylend-i székhelyű Gryphon Enterprises-nak, mely papírjai szerdán 36 centen forogtak, mindössze 16,4 millió dollárra értékelve a vállalatot.A Bloomberg megkeresésére a West High Yield jogi képviselője, a BakerMckinzie azt állította, hogy nincsenek tisztában a tranzakcióval, míg a torontói tőzsdefelügyelet azt nyilatkozta, hogy ugyan értesültek a dologról, azonban további információval nem tudnak szolgálni az ügylettel kapcsolatban.A vállalat vezérigazgatója azt nyilatkozta, hogy a megérdemelt árat kapták a készletek után, és az ügylet azt mutatja, hogy a vállalat árfolyama nyomás alatt volt az elmúlt négy évben a gyenge piaci kondíciók miatt. A West High Yield papírjait 2006-óta jegyzik a torontói tőzsdén, és még sosem emelkedett 96 cent fölé az árfolyam, mielőtt csütörtökön 3,8 dollárig szárnyaltak a részvények. A vevő is megszólalt a témában, akik megerősítették, hogy a tranzakció teljesen legális volt, és a későbbiekben további informávival fognak szolgálni.

Kép forrás: tradingview